26 Şubat 2017 Balık burcunda Halkalı Güneş tutulması

Bu Tutulma Değişken nitelikte bir tutulma olacak. Tutulmanın Değişken burçta olması karmaşık ve karışık durumlar yaratır. Açılarla tetiklenmedikçe konular netlik kazanmayabilir.

KOÇ

Sevgili Koçlar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, bugün başlayacak Merkür-Balık burcu geçişiyle örtüşüyor. Duygularımız işin içine karışabilir ve biz meselelere bilinçli bakmak yerine, kimseyi kırmamaya çalışabiliriz. Rüyalarımız, fantezilerimiz bizi etkisi altına aldığı için, mücadele etmek yerine olanı olduğu haliyle kabul edebiliriz. Sanatsal bir işimiz varsa veya ruhsal-bedensel anlamda sıkıntılı bir süreçten geçiyorsak bu tarz düşünmek doğal sayılabilir. Şartlar yüzünden hassasızdır. Ancak hayatın gerçeklerine sırt dönemeyiz ve hakikatleri göz ardı edemeyiz. Ben bu Tutulmanın, burcunuzda ilerleyen Venüs ve Mars etkisiyle biraz önce sözünü ettiğim tarzda bir rehavete neden olacağını düşünmüyorum. Bilakis, arzu ettiğimiz bir şeyden, isteklerimizden vazgeçmemiz mümkün değil. Mücadele edeceğiz, zorlukların üstesinden gelebileceğiz. Kendi yararımıza olanın peşine düşeceğiz. Yakınlarımıza elimizden geldiğince şefkatli davranacağız. Hak edene hak ettiği güzellikleri sunacağız. Fakat geçmiş tecrübelerimizi unutmadan hareket etmeyi de bileceğiz. Çalışma hayatı, sağlık, günlük hayattaki işlerimizi dikkatlice gözden geçirerek, sağlıklı ve verimli olanı-olmayandan ayırt etmeyi bilirsek emin olunuz ki, bu Tutulmada varmak istediğimiz noktayı doğru şekilde belirlemiş oluruz. Bu sizi vizyon sahibi yapar. Hiç kimsenin aklınızı karıştırmasına izin vermeden, doğru seçimlerde bulunursunuz.

BOĞA

Sevgili Boğalar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve bugün başlayacak Merkür-Balık burcu geçişi, gerçeklerle teması yitirmeden ideallerinize sahip çıkmanın önemini vurguluyor. Bu anlamda dostlukların da önemi var tabii ki. Sizin gelişiminizi isteyen ve bu yönde sizi destekleyen kişilere ihtiyaç var. Arkanızdan kuyu kazan veya işi düştüğünde sizi arayan kişilere karşı dikkatli olmayı sanırım öğrendiniz. Çünkü bu Tutulma aklımızı başımıza toplayarak, bize söylenenlerin aslını astarını öğrenmeden inanmamak gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde sizin de kendinizden eminliğiniz önemli. Gelişime önem vermek, boşu boşuna zaman kaybetmemek, bir hedef belirlemek ve bunun için ne gerekli tespit etmek vaktidir. Şu aralar Mars ve Venüs-Koç burcunda ilerlediği için, bir proje üzerinde çalışmak, zamanı iyi değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu Tutulma sizin vizyon sahibi birey olarak kendinizi yenilemeniz, geliştirmeniz anlamında önem taşıyor. Bunun farkında olan Boğalar zaten kimsenin etkisi altında kalmadan ilerleyecekler. Çünkü onlar ne istediklerini bileceklerdir. Çocuklarınız, yaşamınız, size kendinizi iyi hissettiren ne varsa her şeyi ciddiye alarak düşünürseniz, hedefinizden şaşmadan o arzu ettiğiniz güzelliklere ulaşabilirsiniz. İlişkilerinize dikkat edin. Gerçekten yararlı ile yararsız olanları birbirinden ayırt edin ve mutlaka sağlığınıza önem verin. Kilo sorunlarınız varsa, egzersiz ve diyetinizi ihmal etmeyin.

İKİZLER

Sevgili İkizler 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkür-Balık burcu geçişi sizin öncelikle ne yapmak istediğinizi belirlemeniz anlamında önem taşıyor. Bu sadece iş ve toplumsal alanda değil ailevi ve kişisel anlamdaki her konuda geçerli. Ulaşmak istediğiniz bir hedefiniz olmalı ve siz bu hedefe vizyon sahibi insanlar gibi inanmalı, çaba sarf etmelisiniz. Pratik olmalısınız. Seçiminizi yaparken bir öyle bir böyle düşünmemelisiniz. Eğer bir sanatçı iseniz tabii ki duygular işin içine karışır. O duygular hayallerle beslenir ve hoş şeyler ortaya çıkar. Ancak işiniz bu değilse, size tavsiyem bu Tutulmada ideallerinize sahip çıkmalısınız. Bu Tutulma iş hayatı-ev yaşamı arasındaki dengenin mutlaka sağlanması ve gelişim adına düşünülmesinde etkilidir. Zaten siz ister istemez eviniz, işiniz, ailenizle ilgili konulara yönelirsiniz. Şu aralar Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Size yapmak istediklerinize aktif bir enerji sunuyor. Yeni bir şeyler için adım atmanızda rehberlik ediyor. Bu Tutulma uzun zamandır düşlenen, üzerinde düşünülen ve tamamdır dediğiniz işleri yürürlüğe koyabilmek için fırsattır. Böylece hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilirsiniz. Yeter ki, buna önce kendiniz inanınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkür-Balık burcu geçişi sizi kısıtlayan, alıştığınız için sürdürdüğünüz ve belki de kaderi suçladığınız bakış açısına son vererek, idealleriniz için yola çıkmanın ve buna uygun şekilde hayatınızı düzenlemenin önemini vurgulamaktadır. Fedakarlık bir yere kadar. Siz bu Tutulmada yeni bir çevre, yeni bir iş, yeni bir bakış açısıyla cesaretle ilerleyebilirsiniz. Sorunlarınızı çözmeye, doğru bir tercihte bulunmaya, kendinizle yeniden buluşmaya hazırsanız, o zaman kendinize güveniniz. Birileri veya bir şeyler sizi etkilemesin. Sonuçta bu sizin hayatınız ve kendiniz için en doğru kararı tabii ki siz verebilirsiniz. Yeni bir çevre, yenilikler sizi korkutmasın. Bilakis bunlar sizi vizyon sahibi yapar. Tutulmanın oluştuğu bugün şöyle bir gökyüzüne baktığımızda Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Demek oluyor ki siz Yengeçler iş hayatınızda rekabetçisiniz, hırslı ve mücadelecisiniz. Hayalinizi kurduğunuz hayatı, işi ve geleceği kurmak, yaşatmak adına harekete geçmektesiniz. Elimden bir şey gelmiyor cümlesi yerine ideallerim için her türlü mücadeleye hazırım diyenler kazançlı çıkacaklardır.

ASLAN

Sevgili Aslanlar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkür-Balık burcu geçişi aynı güne denk geldiği için, insan ne yapmak istediğini, ne üzerinde yoğunlaşması gerektiğini tam olarak kafasında oturtmakta zorlanabilir. Özellikle finansal konular ve ilişki meseleleri sizi bir hayli hassas kılabilir. Destek istemek, yardım beklemek, birilerinin anlayışlı olmasını dilemek zorundayızdır. Ancak bunu açıkça ifade etmekten çekinebiliriz. Bu Tutulma, kazanç-kayıp muhasebemizi mantıklı şekilde yapmamız ve yeni çıkış yolları bulmamız için aslında destek veriyor. Çünkü Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerlerken size gerekli desteği sunacak veya kendi başınıza her türlü güçlüğün üstesinden gelebilecek kaynaklara ulaşabilirsiniz. Sözgelimi bir projenizi iletişim gücünüzle kabul ettirebilir, girişimde bulunabilir ve maddi anlamda rahatlayabilirsiniz. Yeni bir yere yerleşim, farklı insanlarla tanışmak da bu Tutulmada etkilidir. Sizin ilişki ve finansal sorunlarınızı çözebilmek adına vereceğiniz mücadele büyümeniz ve gelişmenizde etkili olabilir. Bu Tutulma başta söylediğim gibi her ne kadar insanı zihnen duygusallaştırsa da, kendinden emin olan kişiler güvenle yol alıp, hayatta her zaman bir çözüm vardır sözüne uygun şekilde ilerleyebilirler. Karşılarına çıkacak fırsatlar ve gelişmelerle başkalarına destek verip, destek görerek rahatlayabilirler.

BAŞAK

Sevgili Başaklar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve bugün Balık burcunda ilerleyecek Merkür etkisinde, hayallerimizde yarattığımız veya olmasını dilediğimiz bir ilişkiye ihtiyaç duymaktayız. Belki de bu yönde hayal kurmaya açığız. Ancak gerçekleri göz ardı edemeyiz. Dinlemek ve konuşabilmek beraberlikte ne kadar önemlidir. Farklı bakış açısıyla hareket etsek bile, ilişkimiz söz konusu olduğunda ortaklaşa hareket edebilmek, empati yapabilmek ne de kıymetlidir. Bu Tutulmada ilişkimizin niteliğine ve aylar sonra geldiğimiz duruma iyi bakmalıyız. Ne fazla kendimizden taviz verebiliriz ne de karşımızdaki kişiyi kendimize göre yorumlayabiliriz. Bu Tutulma sırasında Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Tutulmanın etkisi ilişkide belli bir özveri ve hassasiyete yol açsa da, aslında değişimden yanasınız. Siz hem cinsel açıdan tutkulu hem de finansal anlamda rahatlık arayışındasınız. İyi niyet bir yere kadar, eğer buna değmeyecek birisi varsa, kendi arzularımı ön planda tutabilirim diye düşünebilirsiniz. Sonuçta hayat şartları zor. Kendi payınıza düşeni göz ardı etmeden hareket edebilirsiniz. Başkalarıyla bölüştüğünüz paralar, miras, hukukla ilgili işlerinizde diğer kişilerin kendi haklarını önemsemeleri aranızda sorun yaratabilir. Bu konuda uzmanlara danışmakta yarar var.

TERAZİ

Sevgili Teraziler 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve bugün Balık burcunda ilerleyecek Merkür etkisinde işimiz, günlük hayatta karşılaştığımız kişilerle ilişkimiz, sağlığımızla ilgili konularda hassas düşünürüz. Dinlenmek, anlaşılmak, duygularımızla dünyayı algılamak ve kesinlikle tartışmadan, sıkıntıdan uzak durmak isteriz. Size karşı anlayışlı olmayan, bencilce davranan kişilere karşı dikkatli olunuz. Onlar genelde kendilerini düşündükleri için doğal olarak ruh ve beden sağlığınız bundan etkilenebilir. Bu Tutulmanın oluştuğu zaman dilimine baktığımızda Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Bu gösteriyor ki özellikle ilişki sorunlarıyla mücadele etmek, bencil davranan bir partnerin yarattığı sıkıntıyla uğraşmak zorunda kalabiliriz. Bu nedenle, ilişkinizi gerçekçi şekilde analiz ediniz. Bu Tutulma, son aylarda yaşananlara göre bir karar verilmesi yönünde etkilidir. Tutkulu, problemler olduğu halde bir tarafın diğerinden kopamadığı zorlu ilişkiler yıpratıcı olabilir. Sorunlu beraberlik yaşadığı halde sırf alışkanlık diye kendini yıpratan kişilerin öncelikle ruh ve beden sağlıklarını önemsemeleri gerekir.

AKREP

Sevgili Akrepler 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkürün de Balık burcunda ilerleyişiyle, hassas gönlümüzde olan bitenleri, aşkta hayallerimizi, içimizden geçen dilekleri birilerinin anlamasını, fark etmesini bekleyeceğiz. İyi niyetle, şefkat duygusuyla hareket eden bir partner bize kendimizi iyi hissettirebilir. Bu Tutulmada geçmiş tecrübelerimizin ışığında artık dikkate aldığımız nokta, bizi kimsenin üzmemesi ve sağlıklı bir ilişki yaşamaktır. Bir şiir, bir söz, yeri geldiğinde bir sırt sıvazlama, bizi aşkta mutlu edebilir. Tutulmanın oluştuğu bugün gökyüzüne baktığımızda Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Bu da gösteriyor ki, idealleriniz için sıkı çalışabilirsiniz. Kendiniz ve başkaları için elinizden geleni yapabilirsiniz. Şartlar gereği zaten, güçlü olmanız, mücadele etmeniz gerekiyor ve siz bunun farkındasınız. Yeteneklerinize uygun bir iş tercihinde bulunabilirsiniz. Bu sanatsal anlamda, projelendirme, organize etme şeklinde olabilir. Huzurlu ve sizi tatmin eden bir iş olmasına dikkat edersiniz.

YAY

Sevgili Yaylar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkürün Balık burcunda ilerlemesi ailemiz, ilişkiler, iş hayatımızla ilgili meselelerin bizim için önemini vurguluyor. Elimizden geldiğince aramızdaki bağı güçlü tutmaya, özverili düşünmeye çalışacağız. Huzur bizim için bu Tutulmada hakikaten önemli. Hem kendi isteklerimizi elde etmekten yanayız hem de iş-ev arasındaki dengeyi kurmaktan yanayız. Özgürlüğümüz de aynı şekilde kıymetli. Evet sevdiklerimiz için elimizden geleni yaparız ancak onlar iyi niyetimizi zorlamalılar. Bizi bir takım yollarla yönetmeye ve kendi isteklerini dayatmaya çalışmamalılar. Bunlar bizim için önemli. Dışarıda mücadele ederken, en gizli alanımız olan evimizde sorun yaşamak istemeyeceğiz. Tutulmanın etkili olduğu bugünlerde Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Bu bizim kendimizi iyi hissettiğimiz, doyuma ulaştığımız, olmazsa olmazımız olan kişilere, hobilere, alanlara, aktivitelere yönelme arzumuzu gösteriyor. Hayatı eğlenceli, özel ve keyifli hissettiren her ne varsa bizim için önemli hale geliyor. Başkalarına olduğu gibi, kendimize de zaman ayırmayı bileceğiz. Bu yönde hareket etmekten zevk alacağız. Çocuklarımız varsa onlarla vakit geçirmek, onların ihtiyaçlarıyla ilgilenmek bizim için önemli olacak. Cinsellik aşkta önemli ancak bizim için hepsinden önemlisi huzur veren, sıkmayan, yormayan bir insanla olabilmek ve hayattan keyif duyabilmek olacaktır.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkür-Balık burcu geçişi, kardeşlerinizle ilişkiniz, sağlık, eğitim ve iş konuları üzerinde zihniniz meşgul olabilir. Bunları mantıklı ve akılcı biçimde ele almanızda yarar var. Sorunları empatide bulunarak çözmemiz gerekebilir. İşlerinizi iyi takip ederek, fikir alışverişinde bulunarak, araştırarak, doğru bilgilenmeyi önemseyerek ilerlemekte yarar görüyorum. Bu zorlu bir tutulma değil ancak ailevi konularda biraz sabırlı olmamız yararlıdır. Tutulmanın etkili olduğu bugünlerde Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Evimiz, ailemizle ilişkimizde bizi mücadeleye sevk edici durumlar olabilir. Bazen gerginleşiriz bazen de çözüm bulmak, halletmek amaçlı hareket ederiz. Gerektiğinde savaşırız, liderliğimizi kabul etmelerini bekleriz. Kimi Oğlaklar bu tutulmada bir ev, ofis veya yer değişiminde bulunabilirler. İsteklerimizi elde etmek için hem iyi niyetli hareket edeceğiz ancak gerektiğinde kendimize göre karar vereceğimizi belirteyim. Ancak aceleci olmayın, zamanla bunlar halledilecektir.

KOVA

Sevgili Kovalar 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması, Merkür-balık geçişiyle örtüşüyor. Finansal konularda tabii ki hesabı bilerek, dağılmadan ne aldığınıza ne ödediğinize dikkat ederek hesaplamakta yarar var. Bütçemizin dengede kalmasına özen gösterelim. Bu Tutulma biraz hassasiyet yaratıyor olabilir. Ancak fikirlerimizi ortaya koymamız, bir değişim, yenilik için harekete geçmemizi sağlayıcı niteliği de bulunmakta. Tutulmanın etkili olduğu bugün Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerlediği için, yeni bir çevre, yeni ilişkiler, yeni kararlar gündeme geliyor. Bunlar yakın bir zamanda yerli yerine oturabilir. Kazanç anlamında bizi şu sıralarda zorlayan şartları geride bırakmak için girişimde bulunmaya çalışacağız. Hedefimiz, daha aktif olabilmek, kendimizi en iyi şekilde ifade etmek ve arzuladığımız adımları atabilmek olacaktır. Size tavsiyem, akıllıca hesabınızı yapmanız, aceleci olmamanız. Hangi mesele olursa olsun bunun artı ve eksilerine bakalım. Bu bir çevre değişimi olur, parasal anlamda bir yatırım olabilir, birilerine destek veya kişisel bir istek olabilir. Ancak biraz önce belirttiğim gibi hesabımızı bilmeliyiz.

BALIK

Sevgili Balıklar, 26 Şubat saat 17:54 tarihinde Balık burcunda oluşacak Halkalı Güneş Tutulması ve Merkür-Balık burcu seyri, aile hayatımızdan ilişkimize kadar geniş bir alanda iyice odaklanarak düşünmemizi gerektiriyor. Birçok işin altından kalkmaya gayret edeceğiz. Tabii ki hem maddi hem manevi anlamda duruma bakacağız. Bu Tutulmada iş ortaklıkları ve ilişkide dengeli paylaşımın önemi büyük. Kendimize, yapmak istediklerimize ve şartlarımıza dikkat ederek hareket edersek yararlı olur. Burada önemli olan size bir yararı var mı, sizden götürdüğü bir şey var mı? Ona göre karar vermek lazım. Bu Tutulmanın etkili olduğu bugünlerde Venüs ve Mars-Koç burcunda ilerliyor. Bu, maddi kazanç sağlayan ilişki ve ortaklıklara işaret ediyor. Aynı zamanda harcamaların da göstergesidir. Herhangi bir yenilik sizi kendine çeker. Arzu ettiğiniz bir şeyi satın almaktan çekinmezsiniz. Elinize bir para geçtiğinde ayarınızı biliniz. Paranızı nereye harcıyorsunuz buna dikkat ediniz. Eğer yararlı ve uzun vadeli bir para akışı ise, o zaman tabii ki ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Projelerin de aynı şekilde ele alınması, fayda-zarar hesabının yapılması doğru olacaktır.