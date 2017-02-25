26 Şubat Günün Menüsü

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26Şub.17 Günün Menüsü

Dana Rosto

Cacık

Humus

Su Böreği

Dana Rosto

Malzemeler

800 gram dana nuar (yağsız ve sinirsiz dana but eti)1 baş sarımsak1 çay kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu1/2 tatlı kaşığı tane karabiber1 tatlı kaşığı kekik1 yemek kaşığı elma sirkesi1 yemek kaşığı ayçiçek yağı2 yemek kaşığı tereyağı4 adet orta boy kuru soğan1 yemek kaşığı un2 su bardağı sıcak su

Püf Noktası

Dana nuarı en az bir saat kadar oda sıcaklığında beklettikten sonra mühürleyin.

Pişirme Önerisi

Arzuya göre 1 adet defne yaprağı kullanabilir, sarımsaklar gibi etin bir kaç noktasına taze biberiye parçaları yerleştirebilirsiniz.Dana nuarı marine ettikten sonra ısıya dayanıklı mutfak ipiyle sarabilir, yüksek ateşte mühürledikten sonra kök sebzeler ve sıcak su ilavesiyle fırında da pişirebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Ete lezzet katacak sarımsakların kabuklarını tek tek ayıklayın. Keskin bir bıçak ucu yardımıyla etin üzerine küçük boşluklar açın.

Bütün sarımsakları arzuya göre tane karabiberler ile birlikte bu boşluklara yerleştirin.

Etin üzerine ince çekilmiş deniz tuzu ve taze çekilmiş tane karabiber serpiştirin. Ayçiçek yağını döküm bir tavada kızdırın.

Dana nuarı ateşe alıp aralarda kızartma çatalıyla çevirerek yüksek ateşte mühürleyin. Üzerine kekik serpip mühürleme işleminin sonuna doğru elma sirkesini ekleyin.

Havuçların kabuklarını soyun. Kabuğunu soyduğunuz kuru soğanları ince piyazlık şeklinde doğrayın.

Tereyağını ayrı bir tavada eritin. Doğranmış kuru soğanları hafif bir renk alana kadar soteleyin. Unu katıp renk alan soğanlarla birlikte kavurun.

Döküm tavada kızarttığınız et ve bıraktığı yağı kavrulmuş soğanlara ekleyin. Sıcak su ve havuçları ekleyip et yumuşayana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin.

Yumuşayan ve neredeyse suyunu çeken eti ısıya dayanıklı bir fırın kabına alın. Havuçları ekleyin. Lezzet vermesi için eklenen ve püre kıvamına gelen soğanları etin üzerine yayın. Kalan suyu ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika daha etin üzeri renk alana kadar pişirme işlemini sürdürün.

Fırından çıkan sıcak rostoyu dilimledikten sonra arzuya göre patates püresi eşliğinde servis edin.

Cacık

Malzemeler3 su bardağı yoğurt1,5 su bardağı soğuk su4 adet orta boy salatalık2 diş sarımsak1 çay kaşığı tuz1/4 demet dereotuServisi için:2 yemek kaşığı zeytinyağı (arzuya göre)1 tatlı kaşığı sirke (arzuya göre)1 tatlı kaşığı kuru nane (arzuya göre)

Püf Noktası

Kıvamını ekleyeceğiniz soğuk suyla damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabileceğiniz cacık, çok sulu olmamalıdır. Cacığı sulandırmaması için salatalıkların kabuklarını bütünüyle soymayın. Bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz salatalıkları cacık yapımında kullanabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkayıp kuruladığınız salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun.

Salatalıkları küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.

Küçük parçalar halinde kestiğiniz sarımsakları tuz ilavesiyle havanda ezin. Dereotunu incecik kıyın.

Salatalık küpleri, ezilmiş sarımsak ve incecik kıyılmış dereotunu yoğurda katın. Azar azar eklediğiniz soğuk suyla karıştırdığınız cacığın kıvamını ayarlayın.

Servisi öncesinde zeytinyağı, sirke ve kuru nane ilave ettiğiniz cacığı servis kaselerine paylaştırın. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.

Humus

Malzemeler2 su bardağı nohut5 yemek kaşığı tahin4 diş sarımsak1 adet taze sıkılmış limon suyu4 yemek kaşığı su1/2 çay bardağı zeytinyağı1 çay kaşığı kimyon1/2 çay kaşığı tuzÜzeri için:4 yemek kaşığı zeytinyağı1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber4 dal maydanoz

Püf Noktası

Diğer malzemelerle karıştığında krema kıvamına gelen haşlanmış nohudun kıvamını yeterli buluyorsanız su eklemeyebilirsiniz.

Pişirme Önerisi

Önceden suda beklettiğiniz ve suyunu süzdükten sonra duru suda haşlayacağınız nohutları düdüklü tencerede daha kısa sürede pişirebilirsiniz.Haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklamanız humusun kıvam ve kalitesini arttıracaktır.

Nasıl Yapılır?

Ayıklanmış nohutları üzerini geçecek kadar suda yumuşayana kadar haşlayın. Suyunu süzdürdüğünüz haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek ayıklayın.

Ezilmiş sarımsakları küçük parçalar halinde doğrayın. Haşlanmış nohut, tahin, sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, su, zeytinyağı, kimyon ve tuzu mutfak robotu ya da blender yardımıyla krema kıvamını alana kadar karıştırın.

Humus karışımını servis tabağına yayın, orta kısmında hafif bir çukur açın.

Küçük bir sos tenceresinde zeytinyağını kızdırıp tatlı toz kırmızı biberi yakın. Kızgın yağı humusun üzerine gezdirip maydanoz yapraklarıyla süsledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

Su Böreği

MalzemelerHamuru için:5 su bardağı un4 adet yumurta2/3 su bardağı su200 gram tereyağı1/2 tatlı kaşığı tuzHaşlamak için:1,5 litre sıcak su1/2 tatlı kaşığı tuz1 yemek kaşığı zeytinyağıHamurları ve fırın tepsisini yağlamak için:1 yemek kaşığı tereyağı1 çay bardağı zeytinyağıİç harcı için:600 gram beyaz peynir1 demet maydanoz

Püf Noktası

Hamurları, parçalanmaması için çok fazla karıştırmadan yeteri kadar haşlamaya özen gösterin.

Pişirme Önerisi

Oklava ile açıp haşladığınız hamurlar fırında da pişmeye devam edeceğinden kabarık ve kat kat ayrılan bir börek hazırlamış olacaksınız.Böreğin aromasının yoğun olması için; 1 çay bardağı zeytinyağı yerine aynı oranda eritilmiş tereyağı ile hamur katlarını yağlayabilirsiniz.

Nasıl Yapılır?

Unu oval bir karıştırma kabına eleyerek alın. Tuzu ekleyin. Unun ortasını elinizle havuz gibi açın. Yumurtayı katıp, kenarlardan başlayarak un ve yumurtayı birbirine yedirin.

Hamurun toparlanması için azar azar 2/3 su bardağı suyu ekleyin. Yavaş yavaş toparlanan hamuru, mutfak tezgahınızın üzerine alın. Avuç içinizle bastırarak sertleşip iyice özleşene kadar hamuru yoğurmaya devam edin.

Hazırladığınız hamuru 10 eşit parçaya ayırın. Mutfak tezgahınızın üzerini unlayın. Hamur bezelerinin iki tanesini kullanacağınız fırın tepsisinin boyutundan biraz daha büyük olacak şekilde oklava yardımıyla incecik açın.

Kalan sekiz adet hamur bezesini, fırın tepsinizin büyüklüğü ile doğru orantılı olarak açtığınız diğer iki adet hamur parçasına oranla biraz daha kalın olacak şekilde oklavayla açın.

Açtığınız hamurları haşlamak için; derin bir tencereye sıcak su, tuz ve zeytinyağını aktarın.

Kaynayan suya açtığınız hamurları birer birer ilave edin. Sürekli kontrol edip bir kevgir yardımıyla parçalanmaması için yavaşça çevirerek yumuşayana kadar haşlayın. Haşladığınız hamurları tel bir süzgecin üzerine alın ve sularının süzülmesini sağlayın.

Böreğin iç harcı için; maydanozu incecik kıyın. Beyaz peyniri sertliğine göre rendeleyin ya da bir çatal yardımıyla ezin. Kıyılmış maydanozla birlikte harmanlayın.

Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Fırın tepsinizden daha büyük bir şekilde açtığınız hamur parçalarının bir tanesini tepsinin tabanına yayın. Üzerini 1 çay bardağı zeytinyağının bir kısmı ile yağlayın.

Hazırladığınız peynirli iç harçtan üzerine serpiştirin. Fırın tepsinizin boyutuyla doğru orantılı bir şekilde açtığınız 8 adet hamur parçasını aralarını yağlayıp peynirli iç harç koyarak bu şekilde üst üste dizin. En altta kalan hamur parçasının fazla kısımlarını içe doğru katlayın.

Fırın tepsinizin boyutundan daha büyük bir şekilde açtığınız bir diğer haşlanmış hamur parçasını tepsinin en üst kısmına yerleştirin. Dışarıda kalan kısımlarını elinizle tepsinin tabanına doğru ittirin. Üzerini kalan zeytinyağı ile yağlayın.

Su böreğini, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 60 dakika pişirin. Oda ısısında içini çekmesi için 10-15 dakika kadar beklettiğiniz böreği dilimledikten sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.