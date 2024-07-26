  • BIST 10869.8
  • Altın 2524.512
  • Dolar 33.095
  • Euro 35.9534
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAHarris'ten İsrail Başbakanı Netanyahu'ya: 'Gazze'deki savaşın sona erme zamanı geldi'

26 Temmuz 2024 Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

» »
İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 26’sı temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1   numuneye rastlanmıştır.
26 Temmuz 2024 Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

19-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 26’sı temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1   numuneye rastlanmıştır.

Selgün Tic. Ltd. ait Nektarin de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden alınan 29 numunenin 26’sı temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2  numuneye , limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlanmıştır.

Serdarlı köyü sakini Murat Tufan’a ait Babutsa da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Zümrütköy sakini Kaffari Çakır’a ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Tepebaşı köyü sakini Savaş Ozan’a ait Domates de limit üstü bitki koruma ürününün (3.alım)da  da limit altına düşmemesinden dolayı imhasına karar verilmiştir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır25 Temmuz 2024 Perşembe 13:49
  • Motosikletliler trafik kazalarına dikkat çekmek için eylem yapacak!25 Temmuz 2024 Perşembe 13:48
  • Güney'den Kuzey'e uyuşturucu madde ile geldi...25 Temmuz 2024 Perşembe 13:48
  • Askeri yasak bölgeyi ihlal etti... Cezaevi'ne gönderildi!25 Temmuz 2024 Perşembe 13:46
  • Erhürman: Değiştirme irademizi gösterme zamanıdır25 Temmuz 2024 Perşembe 13:43
  • Tatar'dan UBP Kurultay yorumu "Bu işler biraz da kısmet meselesi…"25 Temmuz 2024 Perşembe 13:42
  • Sahte emlakçı dolandırdı!25 Temmuz 2024 Perşembe 12:17
  • 8 tutuklu25 Temmuz 2024 Perşembe 12:13
  • Süt bedelleri ödendi25 Temmuz 2024 Perşembe 12:02
  • Trafik denetimlerinde 411 sürücü rapor edildi25 Temmuz 2024 Perşembe 11:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti