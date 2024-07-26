26 Temmuz 2024 Haftalık Gıda Denetim Sonuçları Açıklandı

İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 26’sı temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlanmıştır.

19-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda gerçekleştirilen analizler sonucunda Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden alınan 27 numunenin 26’sı temiz çıkmış olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren 1 numuneye rastlanmıştır.

Selgün Tic. Ltd. ait Nektarin de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.

Yerli ürünlerden alınan 29 numunenin 26’sı temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 2 numuneye , limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 numuneye rastlanmıştır.

Serdarlı köyü sakini Murat Tufan’a ait Babutsa da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Zümrütköy sakini Kaffari Çakır’a ait Molehiya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

Tepebaşı köyü sakini Savaş Ozan’a ait Domates de limit üstü bitki koruma ürününün (3.alım)da da limit altına düşmemesinden dolayı imhasına karar verilmiştir.