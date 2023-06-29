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26 yaşında alkollü sürücü başka araca çarparak takla attı

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26 yaşında alkollü sürücü başka araca çarparak takla attı. 26 yaşındaki alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti başka bir araca çarparak takla attı.
26 yaşında alkollü sürücü başka araca çarparak takla attı

Sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu’nun, Korkuteli – Mutluyaka kavşakları arasında meydana gelen kazada 156 promil alkollü sürücü Cem Şahin direksiyon hakimiyetini kaybederek direksiyonu sola kırması neticesinde aynı istikamette seyreden Mehmet Yeşilgözlü yönetimindeki araca çarparak takla attı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; 29.06.2023 tarihinde, saat 06.30 sıralarında, Gazimağusa – Lefkoşa Anayolunun Korkuteli – Mutluyaka kavşakları arasında, Cem Şahin (E-22), 156 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LV 103 plakalı araç ile çift şeritli yolda Mutluyaka kavşağı istikametine doğru sağ şerit içerisinde seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek direksiyonu sola kırması neticesinde sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Yeşilgözlü (E-53) yönetimindeki FH 231 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle LV 103 plakalı araç takla atıp tavanı üzerinde sürüklendi. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LV 103 plakalı araç sürücüsü Cem Şahin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

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