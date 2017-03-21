26 yaşındaki genç ağır yaralandı...

DETAY Gazetesi’nin polisten edindiği bilgilere göre bugün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 14-15 Kilometreleri arasında, Güzelyurt istikametine doğru ilerleyen 26 yaşındaki Metin Esmertaş, yönetiminde bulunan HL 086 plakalı aracıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek bordur taşlarına çarptı ve yan durabildi.
Kazada araç içerisinde yalnız bulunan Esmertaş, ağır yaralı olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından yoğun bakıma alındığı kaydedilen Metin Esmertaş’ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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