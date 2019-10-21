  • BIST 97.417
  • Altın 279,020
  • Dolar 5,8171
  • Euro 6,4961
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

» »
26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
26 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Bugün saat 12:00 sıralarında Girne’de Evliya Celebi Sokak üzerinde bulunan Platin Sitesi 48. Blokta sakin Demokratik Kongo uyruklu Esther Mhola NZEGO (K-26) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulundu.

Polis Basın Subaylıpı’ndan alınan bilgiye Esther Mhola NZEGO’nun cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede darp ve cebir izine rastlanmadı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’deki bazı bölgelerde yarın elektrik kesintisi olacak17 Ekim 2019 Perşembe 12:08
  • Kardelen Çetin yaşam savaşını kaybetti14 Ekim 2019 Pazartesi 20:20
  • Son Dakika Haberi: Cinayet duruşmasında 28 yıl hapis09 Ekim 2019 Çarşamba 10:19
  • Girne'de otel odasında ölü bulundu05 Ekim 2019 Cumartesi 13:32
  • Çatalköy’de elektrik kesintisi01 Ekim 2019 Salı 16:10
  • Girne’de hurmaları izinsiz toplayanlar şikayet edildi01 Ekim 2019 Salı 16:07
  • Dikkat yine elektrik kesintisi var!01 Ekim 2019 Salı 09:17
  • Dikkat elektrikte yine kesinti var!30 Eylül 2019 Pazartesi 11:43
  • Girne'de bazı yollar bir süreliğine kapalı olacak28 Eylül 2019 Cumartesi 10:15
  • Erhürman: Guterres, Anastasiadis’in BM’de yaptığı konuşmanın altını doldurmasını istemeli28 Eylül 2019 Cumartesi 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti