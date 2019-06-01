26 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti!

Ulukışla'da ikamet eden 26 yaşındaki Mehmet Aydın Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün sabaha karşı saat 04:30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa anayolu, Yeniceköy - Aslanköy kavşakları arasında meydana geldi.
Ulukışla'da sakin 26 yaşındaki Mehmet Aydın, yönetimindeki FL 624 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yeniceköy kavşağını geçtikten sonra yolun solundan çıkarak okaliptüs ağacına çarptı.
Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde görevli polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
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