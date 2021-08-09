08.08.2021 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Yedidalga’da Atajan ROZYYEV (E-26), iskele üzerinden yaklaşık 1.20 metre derinliğindeki denize atladığı sırada boğulma tehlikesi geçirmiştir.
Adı edilen kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinden sonra Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kaynak: 26 yaşındaki şahıs boğulma tehlikesi geçirdi!
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