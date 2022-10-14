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2600 Kıbrıslı Türk, Rum kesiminde çalışıyor

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Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta çalışmasını kolaylaştıracak tedbirler alınıyor
2600 Kıbrıslı Türk, Rum kesiminde çalışıyor

Güney Kıbrıs Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kiriakos Kusios, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs iş piyasasına dahil olmalarının kolaylaştırılmasına yönelik birtakım tedbirler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, Kusios’un yaptığı açıklamada Çalışma Bakanlığı’nın, tüm toplumsal paydaşların katılacağı bir teknik komite oluşturacağını söylediğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, İnsan Kaynakları Geliştirme Kurumu (ANAD) ile istişare edildiğini ve Yunan dili eğitimi verilmesi ile Kıbrıslı Türklerin başvurabileceği eğitim programlarının hayata geçirilmesi için talimat verildiğini kaydetti.

Habere göre Kusios, şu anda Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 2 bin 600 Kıbrıslı Türk’ün çalıştığını ve bu kişilerin özellikle inşaat sektörü ile otellerde görev yaptıklarını söyledi.

Kusios, AB’nin de bu konudaki nabız yoklamalarının ardından, Güney Kıbrıs’ta çalışmak isteyen Kıbrıslı Türklerin sayısının artırılmasına yönelik tedbirler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini; Kıbrıslı Türklerin istihdam edilmesindeki en büyük handikabın dil sorunu olduğunu ve ANAD’ın, Eğitim Bakanlığı iş birliği ile kısa süre sonra Kıbrıslı Türklere yönelik Yunan dili kursları açılacağını belirtti.

Teknik komitede ANAD’dan, sendikalardan, işveren örgütlerinden, Çalışma Bakanlığı’ndan ve Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilcilerin yer alacağını ifade eden Kusios, Kıbrıslı Türklerin istihdamına yönelik tedbirlerin, güven yaratma çerçevesinde “düşük öneme sahip siyasi tedbir” addedildiğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, Dışişleri Bakanlığı’na göre bu çabanın, Kıbrıs Türk toplumunu Türkiye’ye bağımlı olmaktan kurtarmaya yönelik tedbir addedildiğini iddia etti.

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