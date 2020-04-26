262 test 0 vaka. KKTC'de vakasız 9.gün

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli son durumu açıkladı
Bakan Pilli, bugün 262 yeni test yapıldığını, pozitif vaka olmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı’ndan bugün açıklanana veriler şu şekilde:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 262
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 0
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-0
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 9009
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 92
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı-12
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
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