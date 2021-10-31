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2678 oy sayıldı... Dr. Faiz Sucuoğlu  %59,19

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UBP Kurultayı ilk sandık açıldı! İşte ilk sonuçlar...
2678 oy sayıldı... Dr. Faiz Sucuoğlu  %59,19

UBP Kurultayı ilk sandık açıldı! İşte ilk sonuçlar..

UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!

16484 üyenin  7758'i oy kullanmadı.

Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.

Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü. Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.

 

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UBP Kurultayı ilk sandık açıldı!

İşte ilk sonuçlar...

Sandık No 17

Dr. Faiz Sucuoğlu  1585 oy 

Hasan Taçoy  935 oy

Zorlu Töre 153 oy

 

AdayOY SayısıYüdelik
Dr. Faiz Sucuoğlu  158559,19
Hasan Taçoy  93534,91
Zorlu Töre 1535,71

 

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