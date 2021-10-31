2678 oy sayıldı... Dr. Faiz Sucuoğlu  %59,19

UBP Kurultayı ilk sandık açıldı! İşte ilk sonuçlar..
UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!
16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.
Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü. Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.
UBP Kurultayı ilk sandık açıldı!
İşte ilk sonuçlar...
Sandık No 17
Dr. Faiz Sucuoğlu 1585 oy
Hasan Taçoy 935 oy
Zorlu Töre 153 oy
|Aday
|OY Sayısı
|Yüdelik
|Dr. Faiz Sucuoğlu
|1585
|59,19
|Hasan Taçoy
|935
|34,91
|Zorlu Töre
|153
|5,71
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