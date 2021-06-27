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26’sı Yerel 39 Pozitif Vakaya Rastlandı

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
26’sı Yerel 39 Pozitif Vakaya Rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır.

6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1

Gazimağusa

Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1

Girne

Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1

Güzelyurt

Zümrütköy-1

İskele

İskele Merkez-1

27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 26

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303

Toplam Vaka Sayısı: 7996

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665

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