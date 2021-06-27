26’sı Yerel 39 Pozitif Vakaya Rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7230 olup, 26’sı yerel 39 pozitif vakaya rastlanmış, 25 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 26 kişi ise yerel vakadır.
6 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 5 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-2 / Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Kızılbaş-1/ Kermiya-1
Gazimağusa
Serdarlı-1 / Akdoğan-1/ Çanakkale-1/ Dörtyol-1 / Köprü Köyü-1
Girne
Girne Merkez- 11/ Karaoğlanoğlu-1/ Lapta-1
Güzelyurt
Zümrütköy-1
İskele
İskele Merkez-1
27 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7230
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 39
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 26
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.443.303
Toplam Vaka Sayısı: 7996
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7618
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 343
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 301
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 19
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2455
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 293
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 281
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3357
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.665
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