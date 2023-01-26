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27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 65’inci yıl dönümünde şehitler anılacak

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Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler, törenlerle anılacak.
27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 65’inci yıl dönümünde şehitler anılacak

27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 65’inci yıl dönümü dolayısıyla 27 Ocak Cuma günü Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlenecek.

Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da Şehitler Anıtı’na çelenklerin anıta konmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki anma töreni ise 09.30’da başlayacak. Törende, saygı duruşu ve atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edilecek.

Öte yandan Şehitler için Yenişehir Şehitler Camii’nde akşam namazı ve yatsı namazı arasında mevlit okunacak.

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