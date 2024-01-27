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27-28 Ocak Direnişinde şehit düşenler anıldı...

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Lefkoşa’da, "27-28 Ocak 1958 İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 66. Yılı Anma Töreni" düzenlendi.
27-28 Ocak Direnişinde şehit düşenler anıldı...

Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yer alan anma töreninde, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşu saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile siyasi parti, dernek, kurum kuruluş ile muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Genel Başkanı Gürsel Benan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Benan, bugünün; Kıbrıs Türk halkının “ya Taksim ya ölüm” diyerek, İngiliz sömürge ve Enosise karşı vatanını, toprağını, haklarını korumak amacıyla sokağa döküldüğü gün olduğunu söyledi. Benan, bu amaçla o dönem Lefkoşa’daki gösteriler ile bu sırada İngiliz askeri ve polisinin takındığı tavrı anlattı, yaşanan saldırı ve müdahalelerde şehit düşenleri andı.

Benan, bu direnişin, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adasında bir halk olduğunu, adanın Yunan adası olmadığını dünyaya gösterdiğini ifade ederek, o dönemde verilen mücadelelerin halkı bugüne taşıdığını söyledi.

Bir devletin varoluşunun bu direnişlerle başladığını ifade eden Benan, büyük acıların yaşandığı Kıbrıs adasında bir daha böyle acılar yaşanmaması ve gelecek nesillere güven içinde bir vatan bırakmak için devlete her zaman sahip çıkacaklarını vurguladı.

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