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27-28 Ocak şehitleri anılacak

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27-28 Ocak şehitleri anılacak
Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge yönetimine karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler törenlerle anılacak.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, direnişin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle ilk tören 27 Ocak Cumartesi günü saat 09.00’da Lefkoşa’da Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin anıta konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve saygı atışı yapılacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrakların göndere çekilmesiyle tamamlanacak.

KÜÇÜK KAYMAKLI MEZARLIĞI’NDAKİ TÖREN

İkinci tören ise aynı gün saat 09.30’da Küçük Kaymaklı mezarlığında yapılacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinden sonra Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve şehit kızı Seyhan Cambaz, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak.

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan bir öğrencinin şiir okumasından sonra din görevlisi tarafından dua okunacak. Buradaki tören, şehit kabirlerinin ziyareti ve çiçek konulmasıyla sona erecek.

Şehitler için gece de Yenişehir Şehitler Camii’nde mevlit okutulacak.

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