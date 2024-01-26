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27-28 Ocak Şehitleri yarın törenlerle anılacak

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Kıbrıs Türk halkının İngiliz Sömürge Yönetimi’ne karşı 27-28 Ocak 1958’de verdiği mücadelede şehit düşenler, yarın törenlerle anılacak.
27-28 Ocak Şehitleri yarın törenlerle anılacak

İngiliz Sömürge İdaresine Karşı Direnişin 66’ncı yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı ve Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda tören düzenlenecek.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önündeki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin Anıta konulmasıyla başlayacak.

Saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yapacak.

Küçük Kaymaklı Mezarlığı’ndaki anma töreni ise saat 09.30’da başlayacak. Törende, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek.

Din görevlisi tarafından dua okunmasının ardından tören, şehit kabirlerinin ziyaret edilmesiyle sona erecek.

Şehitler için akşam namazı ve yatsı namazı arasında Yenişehir Şehitler Camiinde mevlit de okutulacak.

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