  • BIST 7330.3
  • Altın 1955.075
  • Dolar 29.3999
  • Euro 32.5887
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHerzog'un mesajının ardından Haniye, Mısır'a gitti: İsrail ile Hamas arasında yeni "geçici ateşkes" sinyali

27 bin doları zimmetine geçirdi...

» »
Lefkoşa'da meydana gelen "müstahdem tarafından sirkat, gümrüksüz mal tasarrufu" suçlarından tutuklanan V.Y mahkemeye çıkarıldı.
27 bin doları zimmetine geçirdi...

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Soner Şaban olguları aktardı.

Polis, zanlının 2023 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa'da çalışanı olduğu Mavi Sema isimli kuyucu dükkanının sahibi Hüseyin Levent Özkardeş'lere ait olan ve İstanbul’dan getirmiş olduğu 1.101 gram 14 ayar altın ve 71 adet pırlantayı gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurduktan sonra, Lefkoşa'da Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesine 37 bin Dolar karşılığında satarak, 10 bin Doları Hüseyin Levent Özkardeş'lere verip 27 Doları tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını söyledi. 

Polis memuru, olayın 26 Aralık 2023 tarihinde bildirildiğini ve meseleyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa'da tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, Karasu isimli Kuyumculuğun Metropol şubesinde 37 adet muhtelif çeşitlerde pırlantaların bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özkan Bişmiş’in ölümüne neden oldu... 3 yıl 6 ay hapse mahkum edildi...27 Aralık 2023 Çarşamba 15:23
  • Bataklık operasyonu... Uyuşturucu satıcılarının cezası belli oldu!27 Aralık 2023 Çarşamba 15:22
  • Tatar Kars'ta..."Biz et ve tırnak gibiyiz"27 Aralık 2023 Çarşamba 15:20
  • Büyükbaş hayvan düşük zararları ödendi27 Aralık 2023 Çarşamba 15:19
  • Son bir haftada 235 araç trafikten men edildi...27 Aralık 2023 Çarşamba 14:27
  • Uçak geri döndürüldü... Kurşunladı, kaçmak üzereyken Ercan'da tutuklandı!27 Aralık 2023 Çarşamba 14:13
  • Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) kuruldu27 Aralık 2023 Çarşamba 14:11
  • Ercan'da polis operasyonu: Uçak geri indirildi!27 Aralık 2023 Çarşamba 13:17
  • Ülkede ikamet izinsiz kalan 6 kişi tutuklandı27 Aralık 2023 Çarşamba 13:12
  • Ercan'ı yoğun günler bekliyor...4 Günde 415 Sefer!27 Aralık 2023 Çarşamba 12:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti