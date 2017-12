Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin düzenlediği 27’nci Devlet Fotoğraf Yarışması’nda başarı ödülleri Emel Sefer ve Buket Özatay’ın oldu.

Kültür Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre değerlendirmeler Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Yarışmalar Onay Sorumlusu Dr. Ömer Gemici, AFİAP ünvanlı Mine Evren Ertuğrul ve Beyşehir Fotoğraf Topluluğu Başkanı Seyit Konyalı’dan oluşan seçici kurul tarafından yapıldı.



3 kategoride gerçekleştirilen yarışmanın serbest (siyah/beyaz) kategorisindeki Başarı Ödülü “Nafisa” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer’in, mansiyon ise “The Help” isimli fotoğrafıyla Nilgün Ortaş’ın oldu.



Serbest (renkli) kategorisindeki Başarı Ödülüne “Kırmızı Şehir” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay; mansiyona “Sema ve Ney” isimli fotoğrafıyla Emel Sefer layık görüldü.



Yaşam Boyu Eğitim kategorisindeki Başarı Ödülü ise “Köy Okulu” isimli fotoğrafıyla Buket Özatay’ın, mansiyon da “Minik Perilerle Dans Eğitimi” isimli fotoğrafıyla Gökhan Gökberk’in oldu.



Jüri Özel Ödülü, serbest (renkli) kategoride yarışan “They Shine For You” isimli fotoğrafıyla Haktan Okumuşoğlu’nun olurken Kültür Dairesi Özel Ödülü de serbest (renkli) kategorisinde yarışan “Asalet” isimli fotoğrafıyla Kenan Hürdeniz’in oldu.



Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü Yaşam Boyu Eğitim kategorisinde yarışan “Öğrenmenin Yaşı Yok” isimli fotoğrafıyla Yıltan Taşçı’nın oldu.



586 FOTOĞRAF YARIŞTI



Seçici kurulun 49 katılımcının 568 fotoğrafı arasından yaptığı seçmeler neticesinde; toplam 23 katılımcının 58 eseri sergilenmeye değer bulunurken, En Fazla Eseri Sergilenmeye Değer Bulunan Katılımcı Ödülünü almaya da toplam 6 eseri sergileme alan Haktan Okumuşoğlu layık görüldü.



Seçici Kurul, ödüllü fotoğraflar ile birlikte serbest (siyah/beyaz) kategorisinde 20, serbest (renkli) kategorisinde 20, yaşam boyu eğitim kategorisinde ise 18 fotoğrafı sergilemeye layık buldu.



ÖDÜLLER…



Ödüller, önümüzdeki günlerde tarihleri duyurulacak 27’nci Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nin açılışında dağıtılacak. Başarı ödülü almaya hak kazanan fotoğrafçılar 1750 TL, mansiyon almaya hak kazanan fotoğrafçılar ise 750 TL tutarındaki para ödülleriyle ödüllendirilecek. Jüri Özel Ödülü’nü almaya hak kazanan fotoğrafçıya da 1000 TL para ödülü verilecek.



Kültür Dairesi Özel Ödülü ile Rauf Raif Denktaş Özel Ödülü’nü kazananlarla en fazla eseri sergilenmeye değer bulunan katılımcıya plaket; fotoğrafı sergilenmeye değer bulunan tüm katılımcılara da katılım belgesi verilecek.



SERGİLENMEYE LAYIK BULUNANLAR…



27’nci Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi’nde eserleri sergilenecek olan fotoğrafçılar ve eserler şöyle:



Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi:

1.Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi Başarı Ödülü, Emel Sefer, Nafisa, 40x60cm

2.Serbest (Siyah/Beyaz) Kategorisi Mansiyon, Nilgün Ortaş, The Help, 40x60cm

3.Buket Özatay, Dinlenme Zamanı, 40x48cm

4.Ebru Derviş, Fishermen, 40x57cm

5.Ebru Derviş, Happy Kids, 40x60cm

6.Ebru Derviş, The Traveller, 40x60cm

7.Emel Sefer, Döndüm Döndüm, 40x60cm

8.Engin Arca, Birlikte, 40x60cm

9.Engin Arca, Özgürlük, 40x60cm

10.Erhan Özben, Red Light, 40x60cm

11.Haktan Okumuşoğlu, Milky Sand, 60x40cm

12.Haktan Okumuşoğlu, Noble, 40x60cm

13.Haktan Okumuşoğlu, Stradun Walkers, 60x40cm

14.Hüseyin Çekirdek, Kader Kurbanı, 40x60cm

15.Kornelia Poggel Soysal, Melancholy, 40x60 cm

16.Mehmet Gökyiğit, Black Widow, 40x56cm

17.Musa Alper Eroğlu, Grooming 60x40cm

18.Nilgün Ortaş, Çığlık, 40x60cm

19.Saydam Soy, Bagnoregio, 40x59,93cm

20.Yıltan Taşçı, Sandalyeci, 40x53cm



Serbest (Renkli) Kategorisi:

1.Serbest (Renkli) Kategorisi Başarı Ödülü, Buket Özatay, Kırmızı Şehir, 40x60cm

2.Serbest (Renkli) Kategorisi Mansiyon, Emel Sefer, Sema ve Ney, 40x60cm

3.Dolgun Dalgıçoğlu, Balık Peşinde, 40x30cm

4.Dolgun Dalgıçoğlu, Batamamış, 45x30cm

5.Emel Sefer, Benin'de Yaşam, 40x60cm

6.Emre Alev Gürsev, Sultan, 40x60cm

7.Engin Arca, Aşk, 40x57cm

8.Jüri Özel Ödülü, Haktan Okumuşoğlu, They Shine For You, 40x60cm

9.Haktan Okumuşoğlu, Lake Owner, 40x60cm

10.İbrahim Alkan, Kyrenia Harbour, 40x60cm

11.Kültür Dairesi Özel Ödülü, Kenan Hürdeniz, Asalet, 40x60cm

12.Mehmet Gökyiğit, Miao Girl, 40x57cm

13.Mehmet Gökyiğit, Naturalistic, 40x60

14.Nilgün Ortaş, Ascend A Ladder, 40x60cm

15.Nilgün Ortaş, Direniş, 40x50cm

16.Nilgün Ortaş, Rastgele, 40x60cm

17.Osman Yüksek, Damlanın Aşkı (a), 60 x 40cm

18.Saydam Soy, Cypriotic Milkyway, 40x59,93cm

19.Saydam Soy, Silent Scream, 40x59,94cm

20.Saydam Soy, Tuscany Special, 40x59,94cm



Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi:

1.Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi (Başarı Ödülü) Buket Özatay, Köy Okulu, 40x60cm

2.Yaşam Boyu Eğitim Kategorisi (Mansiyon) Gökhan Gökberk, Minik Perilerle Dans Eğitimi, 40x60cm

3.Cem Kara, Teget, 40x60cm

4.Duyal Tüzün, Ipad, 40x60cm

5.Erkan Çelikeri, Hayatım Roman, 40x60cm

6.Erkan Çelikeri, Küçük Usta, 40x60cm

7.Erkan Çelikeri, Şah mat, 40x60cm

8.Gökhan Gökberk, Birlikte Öğreniyoruz, 40x60cm

9.Haktan Okumuşoğlu, Still Learning, 40x60cm

10.Hüseyin Çekirdek, Öğrenmek İstiyorum, 40x60cm

11.Kenan Hürdeniz, Art of Light, 40x60cm

12.Mehmetali Karahasan, Öğrenmenin Yaşı Yok, 40x60cm

13.Tevfik Ulual, First Writing Exercise, 36x60cm

14.Tevfik Ulual, Herşeye Rağmen, 40x55cm

15.Tevfik Ulual, Reading Time, 30x45cm

16.Rauf Raif Dektaş Ödülü- Yıltan Taşçı, Öğrenmenin Yaşı Yok, 40X57cm

17.Yıltan Taşçı, Sınıfta Deprem Provası, 40X60cm

18.Yıltan Taşçı, Eğitimin Temeli Sevgidir, 40X50cm