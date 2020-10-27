27 Ekim 2020 Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar ile takip ediliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşların gündeminde kalmayı koruyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 446,69

SATIŞ: 463,96

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.278,3000

SATIŞ: 3.303,2000

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.603,60

SATIŞ: 1.618,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.275,0000

SATIŞ: 3.324,0000

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.164,83

SATIŞ: 3.226,03

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 801,80

SATIŞ: 809,10

GRAM ALTIN

ALIŞ: 495,10

SATIŞ: 495,20