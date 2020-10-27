27 Ekim 2020 Altın Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL?

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar ile takip ediliyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranırken altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşların gündeminde kalmayı koruyor.
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ALIŞ: 446,69
SATIŞ: 463,96
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.278,3000
SATIŞ: 3.303,2000
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.603,60
SATIŞ: 1.618,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.275,0000
SATIŞ: 3.324,0000
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.164,83
SATIŞ: 3.226,03
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 801,80
SATIŞ: 809,10
GRAM ALTIN
ALIŞ: 495,10
SATIŞ: 495,20
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