27 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 4 kişi okey, 7 kişi kağıt ve tavla oynadı!

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; 22-23.05.2021 tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu; toplam 27 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, bir iş yerinde toplanan 4 kişinin okey oynamak suretiyle diğer bir iş yerinde ise toplanan 7 kişinin ise kağıt oyunu ve tavla oynamak suretiyle yasal emirlere riayet etmedikleri tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıslar ve iş yeri işletmecileri hakkında yasal işlem başlatılmıştır.
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