27 milyon takipçisi olan The Guardian, “toksik” diyerek X'i bıraktı: Elon Musk, siyasî söylem için kullanıyor

Gazete, "Neyse ki bu yapabiliyoruz çünkü doğrudan okuyucularımız tarafından finanse ediliyoruz" açıklamasında bulundu

Britanya merkezli The Guardian, artık Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te paylaşım yapmayacağını duyurdu. 80 ayrı hesapta 27 milyondan fazla takipçisi bulunan gazete, açıklamasında, "X'te yer almanın faydalarının artık olumsuzluklarından daha ağır bastığını" ifade etti.

"X, toksik bir medya platformu ve Musk siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor"

Britanya merkezli The Guardian, X'te paylaşım yapmayacağını açıkladı. "Aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçılık da dahil olmak üzere, platformda sıklıkla teşvik edilen veya bulunan rahatsız edici içerikler göz önüne alındığında, bu bir süredir düşündüğümüz bir şeydi" diyen gazete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD başkanlık seçimleri kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz şeyin altını çizmekten başka bir işe yaramadı: X'in toksik bir medya platformu olduğu ve sahibi Elon Musk'ın siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanabildiği"

"Neyse ki bu yapabiliyoruz çünkü doğrudan okuyucularımız tarafından finanse ediliyoruz"

X kullanıcılarının The Guardian haber ve makalelerini paylaşmaya devam edebileceğini ya da "haberciliğin doğası gereği" sayfalarına X'ten içerik yerleştirmeye devam edeceklerini bildiren gazete, X'in "çalışmalarını tanıtmada azalan bir rol oynadığını" aktardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteciliğimiz web sitemizde herkese açık ve ulaşılabilir durumda; insanların theguardian.com adresine gelmelerini ve çalışmalarımızı buradan desteklemelerini tercih ederiz.

Neyse ki bunu yapabiliyoruz çünkü iş modelimiz sosyal medya devlerinin algoritmalarının kaprislerine göre uyarlanmış viral içeriklere dayanmıyor. Bunun yerine doğrudan okuyucularımız tarafından finanse ediliyoruz."