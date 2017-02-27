27 Şubat -5 Mart Haftalık Burç Yorumları

Haftalık Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

KOÇ BURCU

AŞK: Karşı cins ile ilişkiler konusunda temel olarak doğru şekilde davranıyorsunuz fakat bu süreçte gönül ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmalısınız, yıldızınız zaman zarfında kararsızlık sinyalleri gönderiyor. Duygusal gelgitler, kararsızlıklar sizi arzu ettiğiniz ilişki düzeyinden uzaklaştırabilir. Bu dönem belki de biraz yalnız kalmak sizin için en doğru olan seçenek olabilir. Fazla sizi kaosa sürükleyebilecek düşüncelerden uzak duracak şekilde, sadece kendinize vakit ayırarak bir gün geçirmenizi öneririz.

PARA: Denediğiniz bazı atılımlarda başarısız olmuş olabilirsiniz. Bu olumsuz durumların öz güveninizi zayıflatmasına izin vermemelisiniz. Hayatta her zaman bir yol mutlaka vardır, ölüme çare yoktur. Maddi bir sorun yaşadığınızda dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmeniz çok normaldir. Bu duyguyu bir çok insan yaşar fakat kısa zamanda göreceksiniz yaşadığınız olumsuz şeyin size aslında bir şeyler öğrettiğini.

AİLE: En yakınlarınızın sırları aranızda kalmalı çok yakınınızdakilerle bile bunu paylaşmayın. Özellikle ailenize karşı sır tutma dönemi olmalı bu sıralar sizin için. Unutmayın sır iki kişi arasında olandır. Sizin güvenli insan olmanız ve olumsuz bazı sonuçlar ile karşı karşıya kalmamanız açısından bu dönem çok önemli.

SAĞLIK: Biraz bedensel etkinlikte bulunmaya başlamanız için uygun bir dönem. Hava şartlarını yada maddi imkansızlıkları bahane etmeyin. Basit bir yürüyüş yapabilmeniz için spor salonuna yazılmanız gerekmez. Havanın sıcaklığına göre giyindiğiniz sürece de yürüyüş yapabilirsiniz, Öyle değil mi ? .Haydi spor yapmaya başlamak ve bunu yaşam şekliniz haline getirmek için çok uygun bir zaman

GENEL : Çevrenizde size gülümseyen herkesi iyi niyetli olarak algılamayın. Bu dönem, içerisinde bulunduğunuz döngü insanların sizleri kullanmasına açık olduğunuz yönünde sinyaller gönderiyor . Sürekli aynı kişilerle olmanız sizin tek yönden bakmanıza neden oluyor olabilir. Biraz daha fazla sosyalleşmeye gayret etmelisiniz.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: BAL RENGİ. Çok kahve rengine kaçmayan bir bal rengi size bu hafta ayrıcalık sağlayacak. Muhakkak bal rengi bir obje taşıyın hatta şeffaf bal rengi bir taş olan aksesuarınız size çok özel bir görüntü verecek.

BOĞA BURCU

AŞK: Duygusal ilişkiler konusunda biraz sıkıntılı bir dönem sizi bekliyor. Bu dönemde duygusal anlamda ışığınız biraz sönük görünüyor. Sakın ümitsizliğe kapılmayın, kendinize olan güveniniz ilişkiniz yada olmasını istediğiniz ilişki düzeyi açısından çözümünüz olacak. Unutmayın iyi bildiğiniz konularda güven en çekici fiziksel özellikten daha çekicidir. Geçireceğiniz bu süreç kendinizde farkına varmadığınız bir çok özelliği fark etmeniz konusunda size yol gösterecek

PARA: Maddi durumunuzu düzeltecek imkanlar ayağınıza kadar geliyor ama onları fark etmiyor olabilirsiniz. Bir an önce olabildiğince kendinize yönelin. Bu imkanları görmeniz için alışkanlığınız olan bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor. Fırsatlar kapınızda ama görmezseniz her zaman aynı imkanları bulamayabilirsiniz

AİLE: Size sorulan soruların altında farklı niyetler olabilir. Yakınınızdaki insanlar iyiliğiniz için konuşuyor olsa da bu durum iyiliğinize hizmet etmeyebilir..

SAĞLIK: Sağlık hayattaki en önemli servetiniz. Biraz kafanızı bu konuya yormanızı tavsiye ediyoruz. Bu süreçte sağlığınız konusundaki eğilimler kısa süre sonra sizi bekleyen olumsuz durumlardan kolaylıkla kurtulmanıza yardımcı olacak. Unutmayın sağlık ihmal edilmez ve bir noktadan başlamanı gerekiyor.

GENEL : Fiziğinizle ilgilenmeniz sizi biraz fazla oyalamaya başladı. Kendinizden ziyade dış dünyaya dönün. Dünya içinizdeki güzellikleri görmeye bu dönemde hazır. Övgüler alacaksınız.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: SPİEGEL SARI (yumurta sarısı ). Koyu sarı rengi bu hafta herhangi bir şekilde üstünüzde taşımanızı öneriyoruz. Bu hafta sarı rengini olabildiğince belirgin olan tonu ile kullanmanızı öneriyoruz.

İKİZLER BURCU

AŞK: Dirayetli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Kim, her ne söylerse söylesin kendinizden ödün vermeyin. Kendi isteklerinizden vazgeçmeniz yada onları ikinci plana atmanız, bu dönemde duygusal yaşamınız için iyi olmayacaktır. Şimdi sorun olarak görünmeyen küçük ayrıntılar konusunda bu dönemde tutarlı olmalısınız. Yoksa ileride bugün gösterdiğiniz fazla anlayış ileride sizin için sorun oluşturabilir. Duygularınıza ve mantığınıza güvenin.

PARA: Sizin için biraz Birikim yapmaya başlama zamanı. Kendinizi güvende hissedebilmek için biraz para biriktirin ve kısa dönemlik yatırımlardan uzak durun. Bütçenizi olumsuz yönde etkileyebilecek kayıplar. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki yatırımlarınız az büyür ama güvenli bir alanda olursunuz.

AİLE: En yakınlarınızın sırları aranızda kalmalı çok yakınınızdakilerle bile bunu paylaşmayın. Özellikle ailenize karşı sır tutma dönemi olmalı bu sıralar sizin için. Unutmayın sır iki kişi arasında olandır. Sizin güvenli insan olmanız ve olumsuz bazı sonuçlar ile karşılaşmamanız açısından bu dönem çok önemli.

SAĞLIK: Biraz bedensel etkinlikte bulunmaya başlamanız için uygun bir dönem. Hava şartlarını yada maddi imkansızlıkları bahane etmeyin. Basit bir yürüyüş yapabilmeniz için spor salonuna yazılmanız gerekmez. Havanın sıcaklığına göre giyindiğiniz sürece de yürüyüş yapabilirsiniz, Öyle değil mi ? .Haydi spor yapmaya başlamak ve bunu yaşam şekliniz haline getirmek için çok uygun bir zaman

GENEL : Hem duygusal hem de maddi anlamda kararsızlık duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu iniş çıkışlar hayatın kendisidir. Fakat bu dönem içerisinde bu duygu biraz daha negatif biçimde sonuç verebilir. Bazen kararsızlık alanında kalmanız en hatalı kararları aldığınız zamanki bedelleri yaşatabilir. Olaylara bir adım geriden bakabilirseniz karar almanız kolaylaşacaktır.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: UÇUK SARI. Vücudunuzun üst kısmında barındıracağınız uçuk sarı rengi sizi çok mistik yapacak haydi bu hafta mutlaka en az 1 uçuk sarı kullanma zamanı

YENGEÇ BURCU

AŞK: Gönül ilişkisi konusunda biraz ketum olunması gereken bir döneme girmektesiniz. Bu dönem duygusal ilişki içerisinde bulunduğunuz yada ilişkide olmak istediğiniz insanla yalnız başınıza vakit geçirme zamanı. Başkalarının olmadığı bir ortam yaratın bu sıralar havada sizin için aşk kokusu var. Kim bilir ! belki Arzu ettiğinizin gerçekleşmesinin tam zamanıdır.

PARA: Maddi durumunuzu düzeltecek imkanlar ayağınıza kadar geliyor ama onları fark etmiyor olabilirsiniz. Bir an önce olabildiğince kendinize yönelin. Bu imkanları görmeniz için alışkanlığınız olan bakış açısını değiştirmeniz gerekiyor. Fırsatlar kapınızda ama görmezseniz her zaman aynı imkanları bulamayabilirsiniz

AİLE: Ailenizi ihmal etmemeye gayret edin. Bugün zamanım yok gibi bahaneler ile uzaklaşmış olabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ki zaman sizi beklemez bir süre sonra “keşke gitseydim keşke arasaydım”larla kendinizi yargılayacağınız zamanlar gelebilir. Gitmeseniz de bir telefon yeter bazen. Hem siz de biliyorsunuz aile her zaman kucaklayandır…

SAĞLIK: Sağlık anlamında zor günler geride kalmak üzere. Bu dönemde geçmiş dönemde yaşadığınız sağlık ile ilgili problermleri iyileştirme dönemi içerisindesiniz. Yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Uygulamayı unutmayın.

GENEL : Kaygılarınızı gerçek temellere oturtmalısınız yoksa kapıldığınız endişe ve evham duygusu normalde kolaylıkla aşabileceğiniz sorunları içinden çıkılmaz hale getirebilir. Sizin gerçekleri görmenizi engelleyen engeller kafanızın içerisinde yükseliyor. O engelleri aşmak da yaratmak kadar kolay bunu hatırlayın.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: BAL RENGİ. Çok kahve rengine kaçmayan bir bal rengi size bu hafta ayrıcalık sağlayacak. Muhakkak bal rengi bir obje taşıyın hatta şeffaf bal rengi bir taş olan aksesuarınız size çok özel bir görüntü verecek.

ASLAN BURCU

AŞK: Unutmamanız gereken en önemli şey hayat düz bir çizgi değildir, olumlu olumsuz bir çok yaşanmışlık ve iniş çıkışlarla doludur hayat. Bu dönem ilişkileriniz konusunda anlayışlı olmanız gereken bir süreç içerisine girebilirsiniz. Biraz sarsıntılı, fazla duygusal bir hezeyan ile yüzleşebilirsiniz. Karşınızdakini anlamaya gayret edin. Niyeti kötü olmasa da tam olarak anlamadan söylediklerini anlayış göstermeden irdelemeniz gereksiz huzursuzluklara neden olabilir.

PARA: Çalışma hayatınızda ilerlemek istiyorsunuz veya maddi durumunuzun daha iyi olmasını istiyorsunuz. Bu durumun buüne kadar gerçekleşmemiş olmasının nedeni siz olabilirsiniz. Lütfen bu hedefleriniz için bu güne kadar gerçek anlamda ne yaptığınıza bir göz atın. Eğer yakınmaktan başka bir şey yapmadıysanız, olumsuz durumun sebeplerinden biri hatta en önemlisi kendinizsiniz. Eğer attığınız adımlar doğru sonuçlara ulaşmadı ise yönünüzü olumlu olan ihtimallere çevirin.

AİLE: Sorun gibi gördüğünüz şeyler insanların sadece ilgi görmek ve daha fazla sevilebilmek için büyüttükleri şeyler olabilir. Bu durumu görebilmeniz için biraz daha dikkatli bakın. Ailenizden birinin sadece sevilmeye ve ilgi görmeye ihtiyacı olabilir.

SAĞLIK: Vücudumuzun 4 te 3 ünün sudan oluştuğunu ve suyun en önemli bedensel ihtiyaçlardan önde geleni olduğunu biliyorsunuz. Sıvı tüketimine dikkat edin. Özellikle su tüketiminiz bedeninizin sağlıklı olabilmesi için bu dönemde en çok ihtiyacınız olan şey olacak

GENEL : Bu dönem içerisinde sizleri mutlu edecek birkaç gelişme olacak aslında bunları bilmenize rağmen ümidi kesmiştiniz. Piyangolara hazırlıklı olun.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: TURUNCU ( ORANJ). Turuncu bir gömlek veya turuncu şal hiç fark etmez muhakkak üzerinizde bir turuncu bu hafta olmalı.

BAŞAK BURCU

AŞK: Karşı cins ile ilişkiler konusunda temel olarak doğru şekilde davranıyorsunuz fakat bu süreçte gönül ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmalısınız, yıldızınız zaman zarfında kararsızlık sinyalleri gönderiyor. Duygusal gel gitler, kararsızlıklar sizi arzu ettiğiniz ilişki düzeyinden uzaklaştırabilir. Bu dönem belki de biraz yalnız kalmak sizin için en doğru olan seçenek olabilir. Fazla sizi kaosa sürükleyebilecek düşüncelerden uzak duracak şekilde, sadece kendinize vakit ayırarak bir gün geçirmenizi öneririz.

PARA: Birikim yapmaya başlamanın tam zamanı. Bu dönemde ihmal ettiğiniz birikim yapmak konusu, yakında karar vermek zorunda olduğunuz bir yol ayrımında yapacağınız birikimler sizi olumsuz sonuçlardan koruyacak.

AİLE: Ailenize girmeye çalışan herkes dost olmayabilir. Gereğinden fazla güvenmek sizin hatanız olabilir. Mesafelerinizi korumaya gayret etmelisiniz. Herkesle her şey konuşulmamalıdır. Özeliniz ile ilgili çok fazla şey anlatmamanız istemediğiniz sonuçlardan uzak olmanız için gerekli.

SAĞLIK: Her insan gibi güzel bir görünüme sahip olmak istiyorsunuz. Fakat fiziğinizi daha güzel yapabilmek için gösterdiğiniz ekstra çaba sağlığınızı bozabilir lütfen biraz sağlığınıza öncelik verin. Dönem sizin için sağlık açısından riskli bir dönem. Unutmayın en güzel olduğunuz an en sağlıklı olduğunuz andır.

GENEL : bu dönem sizin için bir büyük daire gibi geçebilir. Sürekli aynı şeyleri yaşadığınız bir döngüye girmiş gibisiniz. Telefon numaralarını karıştırmaktan vaz geçip dünyaya açılmanın tam zamanı. Bu büyük daire size bir şey göstermek istiyor olabilir Yeni sosyal çevreler size iyi gelecek ve belki göremediğiniz o küçük ayrıntıyı daha belirgin kılacaktır. Dünyaya açılmaktan korkmayın.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: AÇIK MAVİ. Yaz bitmiş olabilir ama bu sizin açık renklerden vazgeçeceğiniz anlamına gelmez. Montunuz, pantalonunuz veya gömleğiniz açık mavi olabilir. Yada belki bir bileklik , kolye üzerinde açık mavi olan, muhakkak üzerinizde açık mavi bir renk kullanmaya gayret edin

TERAZİ BURCU

AŞK: Süper bir dönem sizleri bekliyor, doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bu dönem duygusal yaşamınızda sizin için herşey çok güzel gelişiyor, keyfini çıkartın. Aşk melekleri yanınızda. Tabi sizi gerçekten mutlu eden yönde ilerlemeniz şartı ile. Halen yaşamakta olduğunuz yada yaşamak istediğiniz ilişkiyi iyi irdeleyin anlık mutluluklar yerine sizin için mutluluk verici seçimler yapmaya gayret edin. İstediğiniz gibi olacak.

PARA: Sizin için biraz Birikim yapmaya başlama zamanı. Kendinizi güvende hissedebilmek için biraz para biriktirin ve kısa dönemlik yatırımlardan uzak durun. Bütçenizi olumsuz yönde etkileyebilecek kayıplar. Bu dönemde yaşayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Belki yatırımlarınız az büyür ama güvende olursunuz.

AİLE: Bu dönem aile bireylerini biraz fazla kafanıza takıyor onların söylediklerine fazla alınganlık yapıyor olabilirsiniz. Ne kadar aile olsanız aynı sosyal ve ekonomik süreçlerden geçseniz de her insanın farklı düşünce sistemine sahip olduğunu unutmamanız gerekir. Yani herkes farklı bireylerdir. Onları anlamanız sizin kişisel gelişiminize yardımcı olacak birer ders niteliğinde olacaktır.

SAĞLIK: Sağlık ile oyun oynanmaz. Bu dönemde yaptıklarınız vücudunuzda ilerideki dönemlerde olumsuz şekillerde kendini gösterebilir. Kendinize daha iyi davranmaya çalışın. Sizin sağlığınız için gerekenleri sizden daha iyi kimse bilemez.

GENEL : Fiziğinizle ilgilenmeniz sizi biraz fazla oyalamaya başladı. Kendinizden ziyade dış dünyaya dönün. Dünya içinizdeki güzellikleri görmeye bu dönemde hazır. Övgüler alacaksınız.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: SPİEGEL SARI (yumurta sarısı ). Koyu sarı rengi bu hafta herhangi bir şekilde üstünüzde taşımanızı öneriyoruz. Bu hafta sarı rengini olabildiğince belirgin olan tonu ile kullanmanızı öneriyoruz.

AKREP BURCU

AŞK: Düşündüğünüz aşk şarkılardaki kadar derin olmayabilir. Yanlış anlamayın şarkılarda insanlar sadece güzelliklerden bahsederler ama hayatın kendisi içerisindeki ufak tefek kusurları da içerisine alan mükemmel bir güzellik sunar. Yani hatalar da insanların güzel bütünlüklerinin bir parçasıdır. Karşınızdaki insanın hataları kadar siz de hata yapabilirsiniz. aslında bunlar hata değil bitmeyen olgunlaşma öğretileridir. Bunu anlamanız sevgiye dair değerleri daha kolay kucaklamanıza yardımcı olacaktır.

PARA: Size fırsat gibi sunulan parasal getirilere kanmayın. Bu dönemde bu fırsatlar ileride başınızı ağrıtabilir. Hedeflediğiniz maddi kariyerin olmazsa olmazlarını hatırlayın. İlerlemeniz gereken yolu biliyorsunuz. Bu süreçte uzun süreli anlaşmalar, sözleşmeler yapma durumu olursa mümkün olduğunca dikkatli davranmalısınız.

AİLE: Ailenizin içerisinde bazen zor kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Tüm sorumluluğu tek başınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Ebeveynlerinizin veya diğer aile fertlerinin fikrine danışmanız sizi aciz, güçsüz yada değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Aile kavramı tam anlamı ile bu tip zamanlarda daha da çok önem kazanır ve bağlar kuvvetlenir. Ayrı zamanda bu yükü paylaşmanız gereksiz münakaşalar ve içe atmak kaynaklı mutsuzlukları önler.

SAĞLIK: Sağlığınız her şeyden daha önemli. Sağlıklı olabilmek için kendinize biraz daha fazla yönelmeniz gerekiyor. Çok sık kullandığınız hatta bağımlısı olduğunuz şeyleri biraz daha dengeli tüketmeye gayret etmelisiniz. Siz size zarar verme ihtimali olan şeyleri zaten çok iyi biliyorsunuz.

GENEL : Sorunlar hayatın bir parçası ve yakın geçmişte olumsuzluklar yaşamış ve biraz fazla üzülmüş olabilirsiniz. Önümüzdeki dönemde, sıkıntılarınızı biraz olsun hafifletecek gelişmeler olacak sabrınızın mükafatını alacağınız bir dönem geliyor. Ellerinizi bu olumlu duruma açık tutmayı unutmayın.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: LİLA. Bu mor tonlarından biri olan rengi bir fular yada bir toka herhangi bir şekilde üzerinizde muhakkak taşımalısınız.

YAY BURCU

AŞK: Unutmamanız gereken en önemli şey hayat düz bir çizgi değildir, olumlu olumsuz bir çok yaşanmışlık ve iniş çıkışlarla doludur hayat. Bu dönem ilişkileriniz konusunda anlayışlı olmanız gereken bir süreç içerisine girebilirsiniz. Biraz sarsıntılı, fazla duygusal bir hezeyan ile yüzleşebilirsiniz. Karşınızdakini anlamaya gayret edin. Niyeti kötü olmasa da tam olarak anlamadan söylediklerini anlayış göstermeden irdelemeniz gereksiz huzursuzluklara neden olabilir.

PARA: Parasal anlamda biraz tutumlu olmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Bu sıralar biraz bütçe yapmanızı ve gereksiz harcamalarınızdan vazgeçmeniz sizin için çok daha iyi olacak. Tutumlu davranmak derken size eve kapanın ve hiç birşey yapmayın almayın demiyoruz. Hayati ve sosyal ihtiyaçlarınızı dengelemeniz ve bazı harcamalarınızı kontrol etmeniz size ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyor olacak.

AİLE: Ailenizin içerisinde bazen zor kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Tüm sorumluluğu tek başınıza yüklenmek zorunda değilsiniz. Ebeveynlerinizin veya diğer aile fertlerinin fikrine danışmanız sizi aciz, güçsüz yada değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Aile kavramı tam anlamı ile bu tip zamanlarda daha da fazla önem kazanır ve bağlar kuvvetlenir. Ayrı zamanda bu yükü paylaşmanız gereksiz münakaşalar ve içe atmak kaynaklı mutsuzlukları önler.

SAĞLIK: Spor yapmaya başlamanın tam zamanı kendinizi sağlığa kavuşturmak için biraz zaman ayırın. Unutmayın sadece diyet yaparsanız vücudunuzu sağlıklı biçimde ayakta tutan kasları yakarak zayıflatabilir ve sağlıklı kiloya erişmeye gayret ederken farklı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.

GENEL : Hem duygusal hem de maddi anlamda kararsızlık duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu iniş çıkışlar hayatın kendisidir. Fakat bu dönem içerisinde bu duygu biraz daha negatif biçimde sonuç verebilir. Bazen kararsızlık alanında kalmanız en hatalı kararları aldığınız zamanki bedelleri yaşatabilir. Olaylara bir adım geriden bakabilirseniz karar almanız kolaylaşacaktır.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: LİLA. Bu mor tonlarından biri olan rengi bir fular yada bir bilek şalı herhangi bir şekilde üzerinizde muhakkak taşımalısınız.

OĞLAK BURCU

AŞK: Açık sözlü olmak, yaşadığı her şeyden emin olmak ve duygu ve düşüncelerine güvenmek çok güzel bir şey. Fakat fazla açıklığınızın, sizi olumsuz şekilde etkileme ihtimali çok yüksek olan bir dönem içerisine giriyorsunuz .İkili ilişkiniz konusunda sorgulamalarla dolu bir döneme giriyorsunuz. Gereğinden fazla ve ayrıntılı sorular sorarak birebir ilişkinizi yormamanız gereken bir dönemdesiniz. Etkiniz çok büyük ve karşınızdaki insanı bunaltma potansiyeliniz çok yüksek. Bu karşınızdakinin sizden uzaklaşmasına neden olabilir.

PARA: Sizin için fırsat oluşturacak olanakları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. Hedeflerinizi bir kere daha hatırlayın. Kısa görünen yollar yerine sizi hedeflerinize yöneltecek uzun gibi yollarda yürümeye başlamanın tam zamanı. Yolun uzun görünmesi uzun sürede aşacağınız anlamına gelmez. Eğer sizin bildiğiniz bir konuda yol alıyorsanız o yolu en kısa sürede alacak olan kişi de siz olacaksınız.

AİLE: Ailenizin sizi anlamaması onların sizin kötülüğünüzü istedikleri anlamına gelmez. Aklı selim olarak sizin bu konuyu önce kendi içinizde çözümleyebilmeniz gerekiyor. Unutmayın sizin yaşadıklarınızı ne kadar yakın olsalar da, sizin kadar bilemez aile büyükleriniz. Ayrıca hata yapmak hayatın akışı içerisinde çok doğalken aile büyükleri hiç bir zaman hata yapmanızı istemezler ve kendi doğruları doğrultusunda farkına varmadan baskı oluşturabilirler. Anlayışlı olmaya gayret edin.

SAĞLIK: Sağlığınıza bu güne kadar dikkat etmediyseniz artık biraz daha kendinize yönelmeniz ve sağlığınıza odaklanmalısınız. Bu dönem içerisinde geçmişte bedeninize vermiş olma ihtimaliniz olan zararları düzeltmeniz açısından fırsat veya daha ciddi sorunlar yaşamanız açısından dönüm noktası olabilir. Unutmayın sağlığınız bu hayattaki en değerli servetiniz ve bu dünyadaki yaşam kaliteniz ne kadar sağlıklı olduğunuz ile ilişkili.

GENEL : Bu dönemde olumsuzluklar üst üste geliyor olabilir. Sizin için genel anlamda çok zor görünen hayat aslında sandığınızdan çok daha kolay. Bu dönem bunu fark edeceksiniz. Atacağınız adımları küçük küçük atmaya başlarsanız arzu ettiğiniz yolu kısaltmaya başlayacağınız bir süreç içerisine gireceksiniz. Ardından nasıl hızlandığınıza siz bile inanamayacaksınız.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: ÖRDEK BAŞI YEŞİL. Genelde çok fazla kullanmadığınız bu renk bir taş olarak boynunuzu süsleyebilirek güzelliğinize güzellik katabilir.

KOVA BURCU

AŞK: Karşı cinsle kurduğunuz İlişki konusunda iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir süreç içerisine giriyorsunuz. Bu süreçte duygusal yaşamınızın içerisinde karşınızdaki insanla diyalog kurarken biraz daha dikkatli olmanızı öneriyoruz. Tez canlı davranmak bu dönemde her ikiniz için de arzu etmediğiniz sonuçlar doğurarak, istenmeyen diyaloglar yaşanmasına yol açabilir ve bu durum sizin için kalp kırıcı olabilir. Biraz daha sakin olun, ağırdan alın, biraz anlayış gösterin. Sabredebilirseniz her şey kendiliğinden yoluna girecek…

PARA: Yeni bir maddi atılım yapmanın tam zamanı. Önünüze bir den fazla seçenek gelecek bunların hangisini değerlendirirsenzi değerlendirin her ikisi de şu anki durumunuzdan sizi daha iyi bir duruma getirecek. Bu süreçte kararsızlık kaybetmek demek. Muhakkak karar verin

AİLE: Hastalıkların insanlar için olduğunu unutmamalısınız. Aileniz içerisinde birileri beklenmedik bir sağlık sorunu yaşayabilir. Sakın endişe etmeyin bu dönem herkesin güçlü olması gereken bir dönem. Gereksiz endişelere kapılıp gücünüzü kaybetmeyin. Herşey iyi olacak. Hayat onun farkında olduğunuz zaman size güç verir.

SAĞLIK: Sağlıklı bir hayat yaşamak için fazla kilonuz çok önemli. Kilonuzla ilgili daha dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Gıdalarınızı dikkatli seçin. Yoksa sağlığınızı etkileyecek bir kiloya gelebilirsiniz. Yaşam kalitenizi yükseltmeyi her şeyi yiyip içmek olarak algılamamalısınız.

GENEL : Hem duygusal hem de maddi anlamda kararsızlık duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu iniş çıkışlar hayatın kendisidir. Fakat bu dönem içerisinde bu duygu biraz daha negatif biçimde sonuç verebilir. Bazen kararsızlık alanında kalmanız en hatalı kararları aldığınız zamanki bedelleri yaşatabilir. Olaylara bir adım geriden bakabilirseniz karar almanız kolaylaşacaktır.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: MOR. Çok iddialı gelebilir ama mor bir gömlek veya hırka sizi hem farklı hem de seçeceğiniz uyumlu bir renk ile birlikte çok seçilen kılacaktır.

BALIK BURCU

AŞK: Sizin için uzlaşmanın önem taşıdığı bir süreç yaklaşıyor. Size uzatılan barış elini geri çevirmeyin. Ufak tefek cilveleşmeleri olumsuz yönde çok fazla ciddiye almanız, duygusal ilişkiler açısından gereksiz üzüntülere sebep olabilir. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat gülünce güzel…

PARA: Maddi sıkıntılara girmek için uygun bir zaman dilimindesiniz. Duygusal anlamda mutluluk yada mutsuzluklarınızı para harcayarak değil biraz daha dışa açılarak gidermeye gayret edin. Yoksa finanasal sıkıntılar içerisine girebilirsiniz. Unutmayın aldıklarınız sizi anlık olarak mutlu edebilir ama kullanmayacağınız şeyleri almanız ve bu durumu abartmanız sizi maddi anlamda zorlayabilir.

AİLE: Kimse içinizde gerçekten hissettiklerinizi anlamayabilir. Gereğinden fazla açıklık, bu dönemde üzerinizde baskı oluşturabilir. Herkes anlattıklarınızı kendi yaşamına yorarak yorumlar yapar fakat herkesi çok farklıdır ve farklı duygu ve düşünceler taşır biraz ketum olmanız gereken bir dönem.

SAĞLIK: Çok fazla kendinizi dinlemeyin. Sorunlarınız bu kadar fazla dinlediğiniz için artıyor olabilir. Evham yaparak kendinizi hasta etmeniz söz konusu. Vücudun beyini etkilediği kadar, beynin de vücudu yönetebildiğini unutmayın

GENEL : Hem duygusal hem de maddi anlamda kararsızlık duygusu içerisinde olabilirsiniz. Bu iniş çıkışlar hayatın kendisidir. Fakat bu dönem içerisinde bu duygu biraz daha negatif biçimde sonuç verebilir. Bazen kararsızlık alanında kalmanız en hatalı kararları aldığınız zamanki bedelleri yaşatabilir. Olaylara bir adım geriden bakabilirseniz karar almanız kolaylaşacaktır.

BU HAFTAKİ RENGİNİZ: ALTIN SARISI. İlla altın olmasına gerek yok altın rengi bir yüzük kemerinizde sallanan bir küçük altın rengi bileklik bile sizi özel gösterecek. Abartıdan kaçınmak kaydıyla