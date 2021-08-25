Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye hibe verildi.

Sıcak süt veren üreticilerin desteklenmesi ile soğuk zincire veya soğutulmuş süt üretimine geçişlerinin teşvik edilmesi kapsamında 27 üreticiye hibe verildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Hayvancılık Dairesi tarafından yürütülen, Bakanlar Kurulu’nun E.S.(K-I)797-2021 sayı ve 21.06.2021 tarihli kararı uyarınca, sıcak süt veren işletmelere yönelik Soğutucu Depo ve/veya Sağım Sistemi Alımının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2020-2021 yılları arasında başvuru yapan ve başvurusu onaylanan 27 üreticiye toplamda 499.250 TL hibe, bağlı bulundukları İlçe/ Köy Kooperatif Merkez Bankası’na yatırılmıştır.

Hibe programı kapsamında hak sahibi oldukları belirlenen üreticilerimiz, bağlı bulundukları Köy/İlçe Kooperatiflerinden ödemelerini alabilirler.

Hibe programımız 15 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir. Sıcak süt veren işletmeler, Hayvancılık Dairesi’ne başvurmaları durumunda desteklerden yararlanabilecektir.

Önemle duyurulur.

Hayvancılık Dairesi