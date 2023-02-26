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27 yaşında iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdi!

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Paşaköy Ağıllar bölgesinde meydana gelen iş kazasında, 27 yaşındaki Ali Mohsın hayatını kaybetti.
27 yaşında iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdi!

Paşaköy’de bugün saat 13.30 sıralarında Ağıllar bölgesinde bulunan 50 yaşındaki M.Ş.ye ait ağılda çalışmakta olan 27 yaşındaki Ali Mohsın hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Ağılda çalışmakta olan Ali Mohsın, traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovayı kaldırmak için kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu, Mohsın traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demir arasına sıkışarak yaşamını yitirmiştir.”

Açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.Ş. tutuklandı.

Polisin soruşturma devam ediyor…

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