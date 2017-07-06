27 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

DETAY’ın polisten edindiği bilgilere göre bugün saat 14:30 sıralarında, Esentepe'de Corenium Beach isimli sahilde, Nijerya uyruklu Ugohukwu Chidiebere Chukuwunyere (E-27), yüzme bilmediği halde yüzme simidi ile sahilden yaklaşık 15-20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada, can simidinin kontrolünden kaçması sonucu panikleyip su yutması neticesinde boğulma tehlikesi geçirdi.
27 yaşındaki Chukuwunyere sahilde bulunan şahıslar ve plajın cankurtaran görevlisi tarafından denizden çıkarılarak ilkyardım müdahalesi yapıldı.
Nijerya uyruklu Chukuwunyere kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisine müteakip yoğun bakım servisinde müşahede altında alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…
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