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27 yaşındaki genç, cezaevinde öldü, uyuşturucu şüphesi var

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27 yaşındaki genç, cezaevinde öldü, uyuşturucu şüphesi var
27 yaşındaki genç, cezaevinde öldü, uyuşturucu şüphesi var

Merkezi Cezaevi’nde, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27) kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirdi.

Ölümünde uyuşturucu şüphesi bulunan Mithat Can Çalık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis olaylar ilgili geniş çaplı soruştuma başlattı.

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