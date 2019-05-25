27 yaşındaki genç, cezaevinde öldü, uyuşturucu şüphesi var

Merkezi Cezaevi’nde, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27) kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirdi.
Ölümünde uyuşturucu şüphesi bulunan Mithat Can Çalık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Polis olaylar ilgili geniş çaplı soruştuma başlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.