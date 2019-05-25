27 yaşındaki genç, cezaevinde öldü, uyuşturucu şüphesi var

Merkezi Cezaevi’nde, 7 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlü tutuklu olarak bulunan Mithat Can Çalık (E-27) kalmakta olduğu koğuş içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 15:10'da yaşamını yitirdi.



Ölümünde uyuşturucu şüphesi bulunan Mithat Can Çalık'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.



Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polis olaylar ilgili geniş çaplı soruştuma başlattı.