  • BIST 118.151
  • Altın 404,800
  • Dolar 6,8405
  • Euro 7,8592
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKemal Saraçoğlu Vakfı’ndan Kurban Bayramı’nda Destek Çağrısı

27 yaşındaki #PınarGültekin, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için öldürüldü

» »
27 yaşındaki #PınarGültekin, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için öldürüldü
27 yaşındaki #PınarGültekin, eski erkek arkadaşının barışma isteğini reddettiği için öldürüldü

Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin, Cemal Metin Avcı isimli erkek olduğu öğrenildi. Cinayeti itiraf eden katil zanlısının bir süre önce kendisini terk eden Pınar ile yeniden birlikte olmak istediği ancak genç kadının reddetmesi üzerine cinayeti işlediği belirlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

 

Pınar'ın katil zanlısı- Cemal Metin Avcı

ACI HABER GELDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'e ait olduğu tespit edildi.

Boğularak öldürüldüğü üzerinde durulan Gültekin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, güvenlik kameralarının görüntülerinden Pınar Gültekin'in kaybolmadan önce bir kişi ile alışveriş merkezinde oturduğu, ardından da bu kişiyle birlikte buradan ayrıldığı tespit edildi. Gültekin'in en son görüldüğü kişiyi gözaltına alan ekipler, sorgulamak üzere karakola götürdü.  

REDDETTİĞİ İÇİN...

Yapılan araştırmalarla cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, şüpheli olay günü konuşmak için otomobiline aldığı Pınar'ı kendisine ait bağ evine götürdü. Burada çıkan tartışmada döverek darp ettiği Pınar, bayıldı. Cemal Metin Avcı da genç kadını boğarak öldürdü.

Pınar'ın cansız bedenini de varile koyup, ormanlık alana götürüp attı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı ilk ifadesinde genç kadını kıskannçlık bahanesiyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısı Avcı'nın cesedi yaktıktan sonra ormanlık alanda çöp variline atıp, üzerine beton döktüğü ortaya cıktı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın yönetmenlerin kısa filmleri online erişimde25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:32
  • Fransa'da bir kadın altız bebek dünyaya getirdi16 Mayıs 2020 Cumartesi 21:19
  • Kadın avukatlar kadına şiddete karşı ses verdi14 Mayıs 2020 Perşembe 15:08
  • BM: Karantina uygulaması sonucu milyonlarca kadın şiddet ve istenmeyen hamilelikle karşı karşıya28 Nisan 2020 Salı 21:12
  • Kadın Eğitimi Kolektifi, Çocuk İstismarı Hakkında Açıklama Talep Etti23 Nisan 2020 Perşembe 16:00
  • Eşi tarafından öldüresiye darp edilen kadın korunmak istiyor: Ben hastaneden çıkmadan o karakoldan çıktı22 Nisan 2020 Çarşamba 16:57
  • Koronavirüs: Kadın ülke liderleri, krizi daha mı iyi yönetiyor?15 Nisan 2020 Çarşamba 14:37
  • Tunus, ilk kadın doktorunun fotoğrafını banknota bastı31 Mart 2020 Salı 12:45
  • Kadın Eğitimi Kolektifi: "Ev içi şiddete uğruyorsanız sessiz kalmayın"18 Mart 2020 Çarşamba 18:02
  • Tatar:Hangi gerekçe ile olursa olsun kimse kimseye şiddet uygulayamaz, saldıramaz09 Mart 2020 Pazartesi 10:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti