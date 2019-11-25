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271 sürücü süratten, 145 sürücü de seyir halinde cep telefonunda konuşmaktan rapor edildi

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Ülke genelinde 18-24 Kasım’da yapılan trafik kontrollerinde, 271 sürücü süratten, 145 sürücü ise seyir halinde cep telefonu kullanmaktan rapor edildi.
271 sürücü süratten, 145 sürücü de seyir halinde cep telefonunda konuşmaktan rapor edildi

Polisten verilen bilgiye göre, kontrol edilen 7 bin 398 sürücüden bin 38’i rapor edildi.

Sürücülerin, 271’i süratli, 146’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 145’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 103’ü trafik levha ve işaretlerine uymamak, 42’si muayenesiz, 32’si sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 20’si dikkatsiz sürüş yapmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 15’i sürüş ehliyetsiz, 9’u "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 7’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak,  5’i tehlikeli sürüş yapmak, 5’i "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak, 5’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, ve 214’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.  

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