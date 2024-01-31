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275 promil alkolle kaza yaptı.. Kazada 2 kişi yaralandı

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Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, 275 promil alkollü içki tesiri altında seyrederken kaza yapan Türkmenistanlı M.H tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
275 promil alkolle kaza yaptı.. Kazada 2 kişi yaralandı

Gönyeli Polis Karakolunda görevli polis memuru Muhammet Kıymaz olguları aktardı.

Polis, zanlının 30 Ocak 2024 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, 275 promil alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JL 348 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Alayköy Sanayi Bölgesi yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyretmekte olan C.T (E-58) yönetimindeki FS 284  plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, FS 284 plakalı aracın sürüklenerek, orta refüje çarpıp, yolun solundan çıkarak sağ yan kısmı üzerine devrildiğini açıkladı. 

Polis, kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsünün kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduklarını belirtti.

Polis, JL  348 plakalı araç sürücüsü olan zanlının taburcu olduktan sonra tutuklandığını açıkladı.

Polis, kaza sonucu, FS 284 plakalı araçta 150 bin TL hasar oluştuğunu belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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