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278 Vaka!

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278 vaka!
278 Vaka!

27 Kasım 2021 "Toplam 22.142 test yapıldı,200'ü  yerel, 278 pozitif vakaya rastlandı, 270  kişi taburcu edildi" Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.142 olup, 200'ü yerel 278 pozitif vakaya rastlanmış, 270 kişi taburcu edilmiştir. 5 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir.

73 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 200 kişi ise yerel vakadır.

80 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 51 kişi Gazimağusa, 6 kişi Güzelyurt, 9 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

27 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.142

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 278  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 73

Yerel Vaka Sayısı: 200    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 270 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.049.535

Toplam Vaka Sayısı: 28.100

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.876 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3126

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79  

  Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3028

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 100

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19 

  Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1533

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 556

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 528 

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7350

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 87.189

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