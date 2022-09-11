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27’nci Alevkayası Yayla Şenliği yapıldı

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27’nci Alevkayası Yayla Şenliği yapıldı
27’nci Alevkayası Yayla Şenliği yapıldı

KKTC Karadeniz Kültür Derneğinin, geleneksel etkinliği olan Alevkayası Yayla Şenliği gerçekleştirildi

Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen Alevkayası Yayla Şenliği , Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Karadeniz Kökenli vatandaşları bir araya getirdi…

Etkinliğe, Karadenizli vatandaşların yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlar ve Kıbrıslı Türkler de büyük ilgi gösterdi…

KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Zeki Civelek, derneğin, KKTC’de yaşayan Karadenizli vatandaşları kaynaştırmayı ve Kuzey Kıbrıs’ta Karadeniz kültürünü yaşatmak hedefiyle kurulduğunu belirtti.

Derneğin bu amaçla düzenlediği etkinlikler arasında en önemlilerinin Yayla şenliği ve Hamsi Festivali olduğunu dile getiren Civelek, bu organziasyonların sadece Karadenizlileri değil, Kıbrıslı Türkler ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen vatandaşları da bir araya getirerek kaynaştırdığını kaydetti.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdikleri yayla şenliğini bu yıl yeniden gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Civelek, bir ülkedeki kültürel farklılıkların o ülkenin önemli zenginliği olduğunu söyledi.

Etkinlikte, KKTC ve Türkiye’den sanatçılar sahne aldı, horon , kolbastı ve Giresun karşılama oyunları sergilendi, ödüllü yarışmalar yapıldı…

Karadeniz’e özgü yiyecek ve içeceklerin yer aldığı sofralar kuran vatandaşlar etkinlikte, kemençe ve tulumun eşlik ettiği Karadeniz müzikleri, Horon ve Kolbastı’yla coştu.

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