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27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 8491 test yapıldı, 27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi" 
27'si yerel 28 pozitif vakaya rastlandı

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8491 olup, 27'si yerel  28 pozitif vakaya rastlanmış, 18 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 27 kişi ise yerel vakadır. 

4 kişi Lefkoşa, 13 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Yakındoğu Bulvarı-1 

Girne 

Girne Merkez- 9 / Dikmen-1/ Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-2 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4 / Dumlupınar-1/ Yeniboğaziçi-1/ Vadili-3 

İskele 

Aygün-1 


23 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8491 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 28 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:  1  

Yerel Vaka Sayısı: 27 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.409. 732 

Toplam Vaka Sayısı: 7845 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7509 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 301  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 263 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 15 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5175 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 394 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 475 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2544 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.325

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