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'28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi bir Türk oyuncu!

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Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu.
'28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi bir Türk oyuncu!

Oyuncu Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi seçildi.

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Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında.

Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.

 

Sputnik.

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