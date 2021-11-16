'28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi bir Türk oyuncu!

Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi oldu.

Oyuncu Hande Erçel, IMDb’nin '28-30 yaş arası en çekici kadınlar' listesinde dünya ikincisi seçildi.

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, dünyaca ünlü bir başarıya imza attı. Erçel, IMDb listesinde 2021 yılının 28-30 yaş arası en çekici kadınları listesinde dünya 2.'si oldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medyada da ilgi gören isimler arasında.

Erçel'in Instagram'da da 25 milyon 400 bin takipçisi bulunuyor.

Sputnik.