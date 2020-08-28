28 Ağustos 2020 Döviz Kurları ne kadar?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
28 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3476 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,7358 liradan,
Sterlin ise 9,7585 liradan işlem görüyor.
Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
28 Ağustos 2020'nin sabah saatlerinde dolar güne 7,3476 lira seviyesinde başladı.
Sabah saat 08.35 itibariyle euro/TL 8,7358 liradan,
Sterlin ise 9,7585 liradan işlem görüyor.
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