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28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı

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28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı
28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı

Dün akşam ülke genelinde Trafik Şube ekiplerinin görev sahaları içerisinde gerçekleşen trafik denetimleri kapsamında 1499 araç sürücüsü kontrol edildi.

Ülke genelinde trafik ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdiği  denetimler dünde devam etti.
Yapılan denetimler sonucu 140’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak ve 22’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak üzere çeşitli suçlardan toplam 339 araç sürücüsü rapor edildi.

Denetimler sonucunda 28 araç trafikten men edilirken 2 araç sürücüsü de tutuklandı.

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