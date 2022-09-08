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28 Belediye Başkanı, Başbakanlık'ta!

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Başbakanlık'ta belediyelerin katkı payları konusu masaya yatırıldı.
28 Belediye Başkanı, Başbakanlık'ta!

Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı Başbakan Ünal Üstel’le görüşüyor

Gündemde “belediyelere ayrılan katkı payı var...

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