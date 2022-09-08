28 Belediye Başkanı, Başbakanlık'ta!

Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı Başbakan Ünal Üstel’le görüşüyor
Gündemde “belediyelere ayrılan katkı payı var...
Belediyelerde örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Belediye Emekçileri Sendikası, Mağusa Türk Genel-İş ve 28 belediye başkanı Başbakan Ünal Üstel’le görüşüyor
Gündemde “belediyelere ayrılan katkı payı var...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.