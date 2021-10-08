28 Belediyede Örgütlü Dört Sendika Hükümetten Taleplerini Açıkladı

28 belediyede örgütlü dört sendika, ekonomik kriz ve Kovid-19 salgınının etkilerinin belediyelere “olumsuz” anlamda yansıdığına işaret ederek, salgın süresince belediye emekçileri ve belediyelerin önemli hizmetlerine rağmen hükümetin belediyelere verdiği sözleri yerine getirmediğini ve devlet katkı paylarında herhangi bir artışa gitmediğini savundu.

Bu durumun belediye emekçilerinin maaş ve sosyal ödeneklerinin aksamasına ve belediyeleri ise aşılamaz krizlerle karşı karşıya bıraktığını ileri süren Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-İş), Hür İş Federasyonu (Hür-İş) ve Mağusa Türk Genel İş Sendikası (MTGİS), belediyelerde yaşanan bu sıkıntıların giderilmesi için hükümetten bazı taleplerde bulundu.

Sendikalar, taleplerini 14 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önünde tüm üyeleriyle birlikte yeniden dile getireceklerini de de bildirdi.

Dört sendika adına Dev-İş Basın Bürosundan yapılan açıklamada, 28 belediyede örgütlü BES, Dev-İş, Hür-İş ve MTGİS’in, bugün bir araya geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde belli bir süreden beridir devam eden ekonomik kriz ve Covid-19 salgınının etkileri belediyelere de olumsuz anlamda yansımıştır. Covid-19 salgını süresince tüm belediye emekçileri ve belediyeler önemli hizmetlerde bulunurken buna karşılık UBP-DP-YDP azınlık hükümeti verdiği sözleri yerine getirmemekle birlikte, 2021 yılında devlet katkı paylarında herhangi bir artışa gitmemiştir. Gelinen noktada tüm bu mali sıkıntılar Belediye Emekçilerinin maaş ve sosyal ödeneklerinin aksamasına ve belediyeleri ise aşılamaz krizlerle karşı karşıya bırakmıştır.”

28 belediyede örgütlü bulunan dört sendikanın hükümetten taleplerini ortaya koyduğu açıklamada, bu talepler üç ana başlık altında sıralandı:

1-Belediyeler Değişiklik Yasası, bir an önce çağa ve günün koşullarına uygun bir şekilde Meclis’ten geçirilmelidir. 2010 yılından beri 65/2007 sayılı Belediye Personel Yasası altında çıkarılması gereken “Sınav Tüzüğü” bir an önce hayata geçirilmelidir.

2-Başbakan Ersan Saner’in, söz verdiği ancak belediyelere verilmeyen Covid Destek Ödeneği ivedi bir şekilde ödenmeli ve belediyelere başta su olmak üzere tüm borçları derhal ödemelidir.

3- Belediyelerin devlet katkısı ödeneği 2020 ve 2021 yıllarında gerçekleşen ve gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranında 2022 yılındaki devlet katkısına yansıtılmalıdır.”