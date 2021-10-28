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28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

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28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi
28 Ekim 2021 Cuma Tarım Dairesi Basın Bildirisi

Tarım Dairesi 22-28 Ekim 2021 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal Ürünlerden 60 numunede 56 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4  ürüne  rastlanılmıştır.

İşleyen Kardeşler Ltd ait elma (Golden) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmaların isteği üzerine imha edilecektir.

Onbaşı İşletmeleri Ltd ait marulda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. Ltd ait Alfonzo Üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.

Halil Kasap Paz. Ltd ait marulda  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürün firmanın isteği üzerine imha edilecektir.

 

Yerli Ürünlerden 17 numunede 16 numune temiz olup, tavsiye dışı  bitki koruma ürünü tespit edilen 1  ürüne rastlanılmıştır.

Gaziveren köyü sakinlerinden Ahmet Çetin’e ait maydanozda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.

 

28 Ekim  2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

 

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

 

Nej Grain Ltd

İthal

Soya Fas. Küsbesi (yemlik)

Temiz

 

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Domates

Temiz

 

Bekir Cura

İthal

Domates

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Nektarin

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Sofralık Üzüm

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Domates

Temiz

 

Selgün Tic.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Gala

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Alfonzo Üzüm

Limit Üstü

 

Engin Değirmenci

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Engin Değirmenci

İthal

Elma

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Temiz

 

Akari Free Port ltd.

İthal

Buğday ekmeklik

Temiz

 

Fırat Gazioğlu

İthal

Mısır Slajı

Temiz

 

TÜK

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

 

Yaşar Uzunkaya

İthal

Kuru Soğan

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Marul

Limit Üstü

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Havuç

Temiz

 

Halil Kasap Paz.

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Marul

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Red Globe Üzüm

Temiz

 

Hürsen Tarım Ür.

İthal

Havuç

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Marul

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Havuç

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Domates

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Marul

Limit Üstü

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Alfonzo Üzüm

Temiz

 

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Razolü Üzüm

Temiz

 

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Domates

Temiz

 

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Havuç

Temiz

 

İşleyen Kardeşler Ltd.

İthal

Elma Golden

Limit Üstü

 

Nej Grain Ltd

İthal

Buğday yemlik

Temiz

 

Nej Grain Ltd

İthal

Yağlı ayçiçek küsbesi

Temiz

 

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Babür Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Alfonzo Siyah Üzüm

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Granny

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

 

Svs Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Siyah Üzüm

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Sultani Üzüm

Temiz

 

Cahide Kılıç

İthal

Armut S.M

Temiz

 

Aydın Portakalcı

Bostancı

Böğrülce

Temiz

 

İzzet Kızıltoprak

Aydınköy

Nar

Temiz

 

Muharrem Bilsin

Bostancı

Marul

Temiz

 

Hanifi Akcam

Gaziveren

Maydanoz

Temiz

 

Ahmet Çetin

Gaziveren

Maydanoz

Limit Üstü

 

Enver Mehmetoğlu

Taşpınar

Salatalık

Temiz

 

Sevim Bilgiç

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

Ahmet Coşkun

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

İbrahim Sereç

Gazimağusa

Domates

Temiz

 

Selahattin Kuş

Gazimağusa

Kabak

Temiz

 

Selahattin Kuş

Gazimağusa

Patlıcan

Temiz

 

İsmail Kabak

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

Sevim Bilgiç

Gazimağusa

Hıyar

Temiz

 

Barış Özgüven

Gazimağusa

Domates

Temiz

 

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-3

Temiz

 

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-4

Temiz

 

Ahmet Çetin

Doğancı

Maydanoz p-2

Temiz

 
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