28 Eylül 2022 Çarşamba nöbetçi olan eczaneler..

LEFKOŞA BÖLGESİ
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 229 09 90
Hasane Ilgaz 13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa
KERMİYA ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 223 34 83
Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Kermiya
KIZILBAŞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 225 32 59
Kemal Aksay Cad. No: 43/ 2 Taşkınköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AYGÜL AYGIN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0533) 830 00 49
Semih Sancar Cad. Nurel 21 Bee Tower Apt. Dük.No:2 Hürdeniz Market karşı Çaprazı
BARIŞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
ZEYNEP ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 18 47
Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ALTINCI ECZANESİ
08:00 – 22:00 (22:00 – 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
08:00 – 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.