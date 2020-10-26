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28 gram uyuşturucuya tutuksuz yargılanma!

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Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kemal Ulutaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
28 gram uyuşturucuya tutuksuz yargılanma!

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Kemal Ulutaş dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Kemal Ulutaş’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri tasarrufu, Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.10.2020 tarihinde saat 22.05’te Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlının görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. Polis, olay mahalline giden Narkotik ekibinin zanlının üzerinde yaptığı aramada 28 gram ağırlığında hintkeneviri ve avcı bıçağı bulunduğunu belirtti. Polis, ayni gün zanlıdan yapılan soruşturmada söz konusu uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Surlariçi’nde Ekim 2020 tarihinde bin 500 TL karşılığında 30 gram olarak aldığını söylediğini mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 2 kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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