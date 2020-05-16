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28. Günde KKTC'de Covid-19 vakası yine yok!

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28. Günde KKTC'de Covid-19 vakası yine yok!
28. Günde KKTC'de Covid-19 vakası yine yok!

Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 203 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin Lefke Belediyesi çalışanları, pazarcı esnafı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.

Bakan Pilli’nin , 16 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 203

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 30.228

Toplam Vaka Sayısı- 108

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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