28 Mart 2017 Salı Günlük Burç Yorumları

28 Mart Salı günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

28 Mart 2017 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Özgür aşklar ve heyecan verici maceralar size çekici gelebilir. Fakat tedbirli olmanız gerekiyor. Beklentilerinizin arttığı bir dönemdesiniz ve yapabileceğinizden çok daha fazlasının olmasını isteyebilirsiniz. İlginç konular ve etkileyici kişiler ilginizi çekecek ancak sizi heyecanlandıran kişilerin peşine düşmeden önce iyi araştırın. Dostlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Yaşantınızda değişiklikler yapmak için kuvvetli arzularınız var. Özellikle kendinizi farklı bir biçimde göstermek isteyebilirsiniz ve çevrenizin ilgisini çekmek isteyebilirsiniz. Bazı karışıklıklar olabilir ancak bunları çözerken kendinizin bile bilmediği farklı yönleriniz ortaya çıkacak.

28 Mart 2017 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Alacağınız haberler hayal gücünüzü uyandıracak ve ideallerinizi gözden geçireceksiniz. Bugün hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman... Ayrıca sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz ve böylece üzerinizde hissettiğiniz baskı duygusundan uzaklaşabilirsiniz. Gün içinde alacağınız teklifler sizi heyecanlandırabilir. Arkadaşlarınız ile birlikte keyifli organizasyonlar yapabilirsiniz ve projelerinizi anlatabilirsiniz. Ekip çalışmaları ve yapacağınız organizasyonlarda başarılı olacaksınız. Bu arada eski fikirlerinizin değiştiğini hissedebilirsiniz.

28 Mart 2017 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Yapmanız gereken pratik işler ile ilgili bazı karışıklıklar olabilir ve alacağınız haberler kafanızı karıştırabilir. İş arkadaşlarınız ve iletişim konuları ile ilgili ortaya çıkan bazı karışıklıkları çözerken ilginç keşiflerde bulunabilirsiniz. Yenilikler ve teknoloji ile ilgilenmek, sizi kaygılardan uzaklaştıracak ve yaratıcı çözümleriniz ile önemli kişileri etkileyeceksiniz. Şimdiye kadar bildiğiniz ve uyguladığınız sistemi değiştirmeniz gerekebilir. Aslında değişiklik yapmak size pek zor gelmeyecek fakat yine de evraklar, dolapların düzenlenmesi ve ekip çalışmalarında ortaya çıkan aksaklıklar ile uğraşmanız gerekebilir.

28 Mart 2017 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilirsiniz ve düşünceleriniz derinleşebilir. Çocukluk günleriniz, eskiden yaşadığınız olaylar ve hatıralar net bir biçimde zihninizde canlanabilir. Eski idealleriniz veya idealize ettiğiniz kişiler ile ilgili düşüncelerinizi gözden geçirebilirsiniz. Hayal gücünüzün yükseldiği bir gün... Hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapanlar için verimli zaman. Ayrıca projeleriniz ile ilgili çalışmalarınızı hızlandırabilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ile iletişiminiz daha kuvvetli olacak ve ekip çalışmalarında başarılı olacaksınız. Fikirlerinizi etkileyici bir biçimde ortaya koyabilirsiniz. Sürprizler kafanızı karıştırabilir fakat sezgilerinize güvenin ve aceleci davranmayın.

28 Mart 2017 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Üzerinizde baskı duygusu uyandıran durumlar olsa bile bugün sakin ve yapıcı bir tavır içinde olacaksınız. Bazı karışıklıklar olabilir ve ani değişiklikler heyecan uyandırabilir fakat siz olaylara daha özgür bir açıdan bakabilirsiniz. Yenilikler, keşifler ve ilginç gelişmeler keyfinizi yerine getirecek. Bu arada yaratıcılık gerektiren konulara yönelik çalışma yapan önemli kişilerin desteğini alabilirsiniz ve böylece kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Ayrıca kendinizi keşfettiğiniz bir dönemdesiniz ve meydana gelen olaylar kendinizi göstermenizi sağlayacak. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız.

28 Mart 2017 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Gördüğünüz rüyaların etkisi ile uyanabilirsiniz ve eski projelerinizi hatırlayabilirsiniz. Bu arada düşüncelerinizin değiştiğini hissedeceksiniz. Eski kararlarınızı gözden geçireceksiniz. Ayrıca bugün alacağınız haberler ve karşılaştığınız olaylara duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha düşünün. Yanlış anlamalar olabilir. Yakınlarınız, çocuklar, ev veya çalışma sisteminiz ile ilgili sisteminizi değiştirmeye zorlayan durumlar olabilir. Ayrıca karşılaştığınız yabancıların farklı düşüncelerinden etkilenebilirsiniz ve daha iyimser bir tavır içine girebilirsiniz. Böylece olaylara daha iyimser açıdan bakabilirsiniz ve kafanızı karıştıran konular ile ilgili kaygılarınızdan uzaklaşabilirsiniz.

28 Mart 2017 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Ani değişiklikler olabilir ve özellikle sevdiklerinizin yaşadığı olaylardan etkilenebilirsiniz ve kendinizi gözden geçirebilirsiniz. Meydana gelen karışıklıklar, sizin hayata ve olaylara daha evrensel açıdan bakmanıza yardımcı olabilir. Karşılaştığınız özgür ve yaratıcı kişilerden etkilenebilirsiniz ve şimdiye kadar öğrendiklerinizden daha farklı bilgilerin peşinden gidebilirsiniz. Ancak iyi araştırın ve aceleci davranmayın. Nedeni anlaşılmayan sağlık sorunları çıkabilir ve yine nedeni anlaşılmayan bir biçimde sorunlar ortadan kalkabilir. Bu arada tarzınızı ve hatta dış görünümünüzü tamamen değiştirmek isteyebilirsiniz. Fakat acele etmeyin.

28 Mart 2017 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Bütün dikkatinizi yapmanız gereken işlere odaklayacaksınız. Fakat bu arada sevdiklerinizi ihmal edebilirsiniz. İlişkilerinize özen göstermeniz gerekiyor. Eski dostlarınız ile ilgili duygularınız değişebilir. Ancak mantıklı davranacaksınız ve bugün dikkatinizi projelerinize odaklayacaksınız. Alacağınız teklifler ve karşılaşacağınız olaylar hayal gücünüzü uyandıracak ve bu arada idealleriniz değişecek. Yeni idealleriniz olabilir ve harekete geçmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz. Sanatçılar ilginizi çekecek ve ayrıca siz de sanatsal faaliyetlerde bulunabilirsiniz ve hayal gücü gerektiren konulara yönelik çalışmalar yapabilirsiniz.

28 Mart 2017 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Yoğun duygular içinde olabilirsiniz ve özellikle iletişim trafiğinizde ortaya çıkacak bazı karışıklıklar dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. Bugün dikkat gerektiren işler yaparken tedbirli olun ve kaygılarınızı çevrenize yansıtmaktan kaçının. Olaylara farklı açılardan bakan kişiler ve özellikle yeniliklere meraklı olan kişiler sayesinde kaygılardan uzaklaşabilirsiniz ve sorunlarınıza farklı çözümler bulabilirsiniz. Bu arada siz de kendinizi yenilemek için harekete geçebilirsiniz. Fakat ilk önce yarım kalmış işlerinizi tamamlamanız gerekiyor. Evinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz veya iş yerinizdeki dolapları ve çalışma sisteminizi yenileyebilirsiniz.

28 Mart 2017 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizden memnun olacaksınız. Özellikle alacağınız bir haber sizi geçmişte yaşadığınız günlere götürebilir ve unuttuğunuz olayları hatırlayabilirsiniz. Aynı zamanda eski projelerinizi de hatırlayabilir ve üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Aile bireyleri, çocuklar, yakın akrabalar ve komşularınız ile iletişiminiz güçlenecek. Bu arada ani değişikliklerden etkilenebilirsiniz ve kendi gücünüzü ortaya koymak için ilginç yöntemler deneyebilirsiniz. Ancak akılcı bir tavır içinde bulunmak için gayret gösterin ve güçlü kişileri karşınıza almayın.

28 Mart 2017 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

İyimser duygular içinde olduğunuz bir dönem. Karşılaştığınız bazı kişilerin davranışlarından etkilenebilir ve zorluklar ile başa çıkmak için farklı yöntemler deneyebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren konular ile ilgilenen kişiler size çekici gelecek ve şimdiye kadar ilgilenmediğiniz konulara ilgi duyacaksınız. Evrensel konular, vakıf çalışmaları ve ilginç organizasyonlar içinde yer almayı isteyebilirsiniz. Sürprizler sizi heyecanlandıracak ve teknoloji ile ilgili en son yenilikleri araştıracaksınız. Ayrıca yeniliklere meraklı olan kişiler ile dostluk ilişkileri kurabilirsiniz.

28 Mart 2017 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygusal ve alıngan olacağınız bir gün. Özellikle bugün alacağınız haberlerden etkilenebilirsiniz ve hayal gücünüz uyanabilir. Ayrıca görmüş olduğunuz rüyalar etkileyici olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Sabah saatlerinde karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirebilir ve eskiden yaşadığınız olayları, çocukluk günlerinizi hatırlayabilirsiniz. Dikkatinizi yükseltin ve dikkatinizi dağıtan konulardan uzaklaşın. Bugün evraklar, faturalar ve daha önce yapılması gerektiği halde unutulmuş veya ihmal edilmiş işleriniz ile ilgileneceksiniz. Gün içinde arkadaşlarınızdan çeşitli davet ve teklifler alabilirsiniz.