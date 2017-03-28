28 Mart Yeniay Koç burcunda

KOÇ

Sevgili Koçlar 28 Mart saat 05:57 tarihinde burcunuz üzerinde doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüştüğü için, finansal durumu ve ilişkileri tekrar bir gözden geçirmenin doğru olacağını işaret ediyor. Bu Yeniay sizi bir karar vermeye, girişimde bulunmaya, değişime yüreklendiriyor ancak istikrarın önemini de vurguluyor. Kişisel yönden biz artık geçmişi değil, geleceği hedefliyoruz. Başarılı olmak ve tüm gücümüzle hayatı kotarmaktan yanayız. Parasal yönden güvencemizi önemsiyoruz. Eğer bir adım atacaksak, öncelikle bunun kazandırıcı olması gerekiyor. Biz de bu Yeniayda, kazanmanın yollarını arıyoruz. Bu Yeniayı yöneten Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Finansal konularda mutlaka hesabı bilmek gerekiyor. Çünkü Nisan ortasında Merkür gerileyeceği için, şimdiden bütçemizle ilgili meselelerin zaten dikkatli yapılması gerekecek. Bu Yeniay, iki farklı düşünmeye neden olabilir. Evet, ben ne istediğimi biliyorum, hayır ben henüz tam emin değilim. O nedenle geçmiş tecrübelerinizi göz önüne alarak da duruma bakmak yararlı olacaktır. Evlilik, iş ortaklığı, finansal konularda aceleci olmayıp, her şeyi enine boyuna tartarsak, bilinçli şekilde şartları gözden geçirirsek 11 Nisan tarihindeki Dolunayda ilişki, iş hayatıyla ilgili konularda zorlanmamış oluruz.

BOĞA

Sevgili Boğalar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk düşüyor. Geçtiğimiz Şubat ayından bu yana çalışma hayatınız, sağlık başta olmak üzere kişisel yönden birçok meseleyi gözden geçirmeye başlamıştınız. Şimdi yöneticiniz gerilediği için bu Yeniayda bunlara tekrar bir bakacağız. Sizi durduran, hala düşündüren ve bazen gergin hale getiren konular yine gündemdeki yerini koruyor. Bu Yeniayda önemli olan, güven olgusudur. Hangi konuda olursa olsun güvenilir mi değil mi, değer mi diye meselelere bakalım. Beden ve ruh sağlığınıza önem veriniz. Sırlarınızı, planlarınızı ve durumunuzu çok güvenmedikçe kimseyle paylaşmayınız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars, burcunuzda ilerliyor. Yukarıda da belirttiğim gibi, eğer meseleleri güvenilirlik anlamında gözden geçirirsek, nasıl bir yol izleyeceğimizi, nelere dikkat etmemiz gerektiğini biliriz. Bilmemiz de gerekiyor. Çünkü önümüzdeki Nisan ayında Merkür de gerileyecek. Doğal olarak aklımız başımızda olmalı. Ben sağlık kontrollerinizi ve çalışma hayatınızla ilgili meseleleri bilinçli bir şekilde ele almanızdan yanayım. Geri hareketlerin etkili olacağı bir dönemdeyiz. Her konuda bastığımız yeri bilelim.

İKİZLER

Sevgili İkizler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk geliyor ve Nisan ayında da Merkür gerileyecek. Bütün bunlar gösteriyor ki, plan ve projelerimizi belli bir zaman aralığında düşünmek lazım. Hemen niye olmuyor, neden olmadı veya niye ilerleyemiyorum gibi ele almayalım. Çevremizle olan ilişkimiz, aşk hayatımız, hedeflerimiz, yeniliklerimiz için sabırlı ve bilinçli olmalıyız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlemekte. Demek oluyor ki biz bu Yeniayda, güvenlik, güvence gibi olgulara önem vereceğiz. Bir planımız varsa, bu bize ne kazandırır, neler gereklidir, kimlerle nasıl bağlantı kurulmalıdır diye gözden geçirmeliyiz. Bazen durgunluk veya hızlı yol alamadığımız için gerginlik olabilir. Bugünlerde konuşulan meseleler zamanla yerine oturabilir. Yeter ki, gerçekçi bir planlamada bulunun. Size birileri söz verebilir, hallederiz diyebilir. Ancak bu sözler ne kadar yerini bulur, doğru mudur diye bakalım. Tabii ki sağlığınız da önemli. İlişkiler önemli. Karşınıza yeni biri çıkabilir veya eski bir ilişki yeniden alevlenebilir. Kısa süreli bu etkilenmenin uzun vadeli bir ilişkiye dönüşmesi için, beklemek ve gözlemlemek, güvenirliliği merkez almak gerekiyor.

YENGEÇ

Sevgili Yengeçler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs gerileme dönemine denk geliyor. Önümüzdeki Nisan ayında da Merkür gerileyecek. Bütün bunları göz önüne almadan yorumda bulunmak eksik olurdu. Öncelikle iş hayatında hedeflerinizi, isteklerinizi, gerekli olanları belli bir zaman ve sağlamlık ilkesini merkez alarak düşünmeliyiz. Çünkü şu aralar bir durgunluk, insanlarla anlaşmakta zorluk ve kafamızın içinde bir doluluk söz konusu olabilir. Yeniay adı üstünde yenilik demekse de, bu Yeniay özellikle geçtiğimiz ayki meseleleri karşımıza çıkarıyor ve üzerinde düşünmek gerekiyor. Birileri sabrımızı zorluyor sanki. Bazen içimizden çalışmak dahi gelmiyor. Bütün bu yazdıklarım çoğumuzun üzerinde zaman zaman etkili. Yeniayı yöneten Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Biz de ek kazanç anlamında veya güvence yönünde işlere bakıyoruz. Uzun vadeli bir yol ve yöntem belirlemekten yanayız. En azından bizi gerginleştiren iş ve ailevi sorunlarla mücadele ederken, farklı neler yapabiliriz, nasıl kendimizi sakinleştiririz onun peşindeyiz. Ben geri hareketlerle örtüşen Yeniayların aslında hem geçmişi hem de bugünü gözden geçirmede, probleme neden olan unsurları belirlemede olumlu bulurum. O nedenle sizler de bu Yeniayda, durumunuzu her yönüyle ele alınız ve alternatifiniz olmadan, bir şey kesin ve net olmadan fevri kararlar vermeyiniz.

ASLAN

Sevgili Aslanlar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana denk geldiği için, hedefimizle alakalı her türlü meselenin gözden geçirilmesi iyi olacaktır. Geçtiğimiz aydan bu yana bazı iş ve ilişkilerimizde durgunluk söz konusu. Eskiye ait konular tekrar gündeme gelmekte. İnsan seçmekte veya hangisi doğru olur diye düşünmekte zorlanıyor. Eğitim, yurtdışı, yerleşim, kariyer konularında şu aralar bir hayli yoğunuz. En iyisini, en kalıcı ve güvenilir olanı tercih etmek istiyorsak, tabii ki aceleyle değil, ilerisini düşünerek hareket etmeliyiz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Zaman konusunda sabırlı olmak gerekebilir. Eğer daha önce bir iş veya yerleşim tercihinde bulunduysanız şartlar tam olarak yerli yerine oturmamış olabilir. Zamanla bunlar düzelebilir. İş icabı kısa süreliğine bir başka şehir veya ülkede çalışmayı düşünenler, tayin bekleyenler, akademik tez hazırlayanlar ekstra zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Bir bekleme dönemi gibi dursa da, önümüzdeki birkaç ay içinde durumunuz netleşir. Bu Yeniayda önemli olan, hangi konuda olursa olsun şartlara bakmak, uzun vadeli düşünmek ve kazandırıcı olup olmadığına bakmaktır. Yaptım olsun tarzında değil, iyi bir şeyler olsun diyerek düşünmektir. Ne istiyorum, neyi hedefliyorum, bu yolda karşıma çıkacak zorlukların da farkında mıyım, bunlara değer mi diye bakmak yararlı olur.

BAŞAK

Sevgili Başaklar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Bu durum problemli evliliği veya iş ortaklığı olan kişiler açısından düşündürücüdür. Çünkü her iki taraf birbirine karşı anlayış göstermekte zorlanır. Daha önce ayrılmış olduğunuz kişiyle yeniden bazı meseleler üzerinde bir araya gelmeniz mümkündür. Kredi veya borçlar, paylaşılan mallar gibi finansal konularda çok iyi bir analize ihtiyaç var. Bunları halletmek için sabırlı ve bilinçli olmak gerekiyor. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, kendi hedefinize, düşüncenize göre planlamada bulunmak istersiniz. Ancak önümüzdeki ay, yöneticiniz Merkür gerileyeceği için, işlerin halledilmesi ve istediğiniz şekilde olması zamana bağlıdır. Hukuk, eğitim, ticaret, bankalarla ilgili işlerin de, iyi takibinin yapılması, artı ve eksileriyle tartılmasında fayda var. Şu andaki mevcut sıkıntılara çare bulmak için yapılacak girişimler veya aranan destekler belli bir süreç gerektirebilir. Eğer bu yöndeki işlerinize iyice odaklanıp, her yönüyle araştırırsanız şu andaki mevcut sıkıntıları aşabilecek çıkış yolları bulursunuz.

TERAZİ

Sevgili Teraziler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, yöneticiniz Venüsün geri hareketiyle aynı zamana denk geliyor. Bu durum, özellikle ilişki sorunlarını yeniden gözden geçirmek, artı ve eksileriyle durumu bakmak, verilecek kararları veya önceden verilmiş kararları bir daha ele almaktır. Bunu neden yapıyoruz? Hiçbir soru işareti kalmaması için. Tabii ki beraberlikler gündem maddemizde bir hayli önemini koruyor. Yeni başlayan bir ilişkide ise, önümüzdeki birkaç ay boyunca mutlaka her şeye bakmak, anlamak, tanımak ve ona göre bu ilişki hakkında karar vermek gerekiyor. Çünkü şu anda görünenler, daha sonra netleşir. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, sizler bu Yeniayda sadece ilişkideki özel paylaşımları değil, mali konular üzerinde de durabilir, duruma bakabilirsiniz. Sözgelimi, miras paylaşımı, boşanma ve nafaka konuları, eş veya iş ortağıyla ilgili finansal konular v.b. Çünkü garanti olgusu önemli. Önümüzdeki ay, Merkür gerileyeceği için, davalar veya paylaşımların çok sağlam ve doğru şekilde yapılması üzerinde duracaksınız. Beraberlik konularında yeni bir değişiklik yapmak veya daha önce verilen kararlardan dönüp, şimdi yeniden bir adım atmak yanlış olur. Burada önemli olan, mevcut duruma bakmak ve maddi-manevi anlamda adil olmaya çalışmaktır. Eğer sizi bir şeyler, birileri veya bizzat siz, etki altına alarak sorun çıkmasın diye, tavizde bulunmaya sevk ediyorsa, lütfen gerçekçi olunuz ve iyice emin olmadan karar vermeyiniz.

AKREP

Sevgili Akrepler 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüştüğü için, iş ortamında veya günlük hayatta bazı sorunlar kendini yeniden hatırlatır. Sözgelimi sağlık problemleri, anlaşmazlıklar, stres v.b. Bütün bunlar aslında bize yabancı değildir. Geçtiğimiz Şubat ayında buna benzer durumlar yaşanmış olabilir. Şimdi siz bu Yeniayda, yaşadığınız haksızlıklar, iş ortamındaki olumsuz ilişkiler, gerginliğin neden olduğu sağlık problemlerinizi hafife almayınız. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerilemesi var. Bu nedenle özel veya iş ilişkilerinizde maddi-manevi güvenceyi, yasal haklarınızı mutlaka gözetiniz. Eğer geçtiğimiz ay bir işe adım attıysanız, şu andaki mevcut durumunuzdan memnun musunuz, sözleşmenizdeki maddelere uygun şartlarda mısınız yoksa bir sorun yaşıyor musunuz, bunları es geçmeyiniz. Özel ilişkilerde partnerin davranışları, hedefleri, mali durumu, ilişkiye verdiği öneme bakınız. Eğer bir sorun varsa, bunun sizi sinirlendirmesine, sağlığınızı bozmasına izin vermeyiniz. Eğer bir hata varsa, sözleşme dışı işlerle karşılaşıyorsanız bunları mutlaka ilgili kişilere iletiniz. Eğer bu Yeniayda karşınıza bir fırsat çıkarsa, kabul etmeden önce şartları gözden geçiriniz. Siz bir işverenseniz, yanınızda çalışan kişilerin çalışma koşullarına önem veriniz. Bu Yeniay bir işi öğrenmek, tecrübe kazanmak yönünde olumludur. Sabırlı, planlı olursanız başarılı olursunuz. Geri hareketle örtüşen Yeniay, bir ortama alışmak, tekrar etmek, alışmak, pratik kazanmak yönünde olumludur. Geçtiğimiz ay başlanan işler yine aynı şekilde devam edebilir. Bazı sorunları halletmeniz gerekebilir.

YAY

Sevgili Yaylar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı döneme rastlıyor. Bu durum, aşk hayatınız, yeteneklerinizi değerlendirme, sosyal ilişkileri yeniden gözden geçirme anlamına geliyor. Sizin duygularınıza, isteklerinize önem veren bir partnere ve aşkta söz sahibi taraf olmaya önem vermektesiniz. Ancak bir yanıyla ilişkinin verimli, sağlıklı ve düzgün şekilde olması gerekir. Çünkü bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Önümüzdeki ay Merkür gerileyecek. Bütün bunlara baktığımızda kısa süreli hoşlanmalar, flörtler, aşk her ne kadar bizi kendine çekse de, biz aslında uzun soluklu bir ilişkiyi de önemsiyoruz. Şubat ayında ayrılmış çiftler bu Yeniayda birbirlerine tekrar yönelebilir. Bunu siz veya partneriniz de isteyebilir. Ancak lütfen, her şeyi yeniden bir düşününüz. Neden ayrılmıştınız ne gibi sorunlar vardı ve şimdi tekrar bir araya gelinse ne değişir. Bunlara cevap vermek için, geçmişte yaşananları unutmadan önünüze bakmak gerekiyor. Ayrıca Mars-Boğa burcunda ilerlediği için, çalışma hayatınız, sağlığınızla ilgili konularda verimliliğe önem veriniz. Yetenekli olduğunuz alanda hedefinizi tayin ediniz. Neyi ne kadar iyi biliyorsanız onun üzerinde çalışınız. Belki fazla aktif olamayabiliriz ancak işimize gayet iyi odaklanabiliriz. Çocuklarınızın sağlığı, eğitimi, yaşlarına göre iş hayatlarıyla ilgili konular bu Yeniayda gündeminizde yer alabilir.

OĞLAK

Sevgili Oğlaklar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Aile üyeleriyle olan ilişkimiz ve evimizle ilgili meseleleri tekrar gündem maddemiz yapıyor. Geçtiğimiz Şubat ayını hatırlatıyor gibi. Henüz yerli yerine oturmamış, netlik kazanmamış konularla ilgileneceğiz. Yuvamızla ilgili düşündüğümüz yenilikler veya daha önce adım atılmış olanlara bir bakacağız. Genel olarak kendi istediğimiz şekilde olmasını isteyeceğiz. Bir hareketlilik var. Ancak bu yerli yerine oturmamış olabilir. Bekar Oğlaklar yuva kurmayı düşünebilir veya birisiyle aynı evi paylaşabilir. Kimi Oğlaklar evden taşınmıştır veya taşınmayı istiyordur. Bu gibi işlerle ilgileneceğiz. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Bu gösteriyor ki, güven unsuru aşkta son derece önemli. Maddi-manevi anlamda ayaklarımızı yere sağlam basacak bir değişim, yenilik düşünüyoruz. Karşımıza çıkacak kişinin veya hayatımızda olan insanın değer bilir oluşu, bize gösterdiği ilgi ve desteği, moralimizi yükseltici ve kararlarımızı olumlu yönde almamızı sağlayıcı olabilir. Bu Yeniayda kendimizi özel hissetmek istiyoruz. Belki bir bebek düşünüyoruz, hazırlık yapıyoruz. Belki de, yeteneklerimizi ev içinde veya ofis açarak değerlendirmek istiyoruz. Bütün bunlar zamanla netleşecek, sabırsız olmayınız.

KOVA

Sevgili Kovalar 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle aynı zamana rastlıyor. Geçtiğimiz Şubat başında yakın çevremizle ilişkimizden karşımıza çıkan kişilere kadar iletişimle ilgili her yenilik, girişim veya konu tekrar gündem maddemizde yer alabilir. O günlerde başladığımız işler şimdi istediğimiz kıvamda ilerlemese de, bunu yeniden gözden geçirme olarak görürseniz, bu Yeniayı olumlu yönde değerlendirirsiniz. Sakin ve anlayışlı olmak, sabırsız davranmamak gerekir. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor. Önümüzdeki Nisan ayında Merkür gerileyecek. Eğer bir çevre değişikliği düşünüyorsanız, bir ev veya ofis açmayı planlıyorsanız öncelikle bunun maddi anlamdaki artı ve eksileri üzerinde durmakta yarar var. Belli bir zaman aralığında düşününüz. Yavaş yavaş yerleşebilirsiniz. Tam olarak işler bitmediği içindir bu. Daha önce baktığınız bir yerden haber gelebilir. Burayı tekrar inceleyiniz. Kardeşiniz, bir yakınınızla alakalı tekrarlanan yolculuk veya meseleler olabilir. Bunları halletmek size düşebilir. Belki evleniyordur veya başka bir yerdedir veya aranızda halledilmesi gereken eski bir mevzu olabilir. Biriyle tanışmış olabilirsiniz. Tam ciddiye dönüşürken, anlaşmazlık yaşanabilir. Tekrar düşünülmelidir. Ofis yerinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Konum ve şartları, getiri-götürü hesabı yaparak ele almanız yararlı olur. Kısa bir tatil veya dinlenme molası Bu yeniayda size iyi gelebilir.

BALIK

Sevgili Balıklar, 28 Mart saat 05:57 tarihinde Koç burcunda doğacak Yeniay, Venüs geri hareketiyle örtüşüyor. Finansal konularda geçtiğimiz Şubat başında yapılan planların, düşünülen işlerin tekrar gözden geçirilmesi, çevre şartlarına, artı ve eksilerine göre yeniden değerlendirilmesi gerekebilir. Bu aslında olumsuz değildir. Sözgelimi yeni bir çevreye yerleşmeyi düşünüyorsanız, daha uygun çözüm bulmanızda yardımcı olur. Harcamalara tabii ki dikkat etmeliyiz. Gönlümüze göre hareket etmek isteriz veya hızlıca halletmekten yanayızdır. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyorsa, durup bir anlamak gerekiyor. Açılmayalım, aklımız başımızda olsun. Bu Yeniayın yöneticisi Mars-Boğa burcunda ilerliyor ve Merkür önümüzdeki ay gerileyecek. Bu nedenle yakınlarımıza destek veya onlarla aramızdaki maddi konuların da dikkatlice analiz edilmesinde yarar var. Yolculuklar, eğitimden ticarete, satın almalar, emlak veya ilerisi adına düşünülen her türlü konuda bütçemize göre hareket etmek, hesabı iyi yapmak lazım. Zaten biz istesek de, şartlara göre hareket etmemizi gerektiren durumlar olabilir. Kredi çekmek, borçlanmak veya borç vermek zaman olarak uygun değildir. İyice düşünelim.