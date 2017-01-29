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28 Ocak çekilişi yapıldı, 200 Bin TL nere çıktı?

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28 Ocak çekilişi yapıldı, 200 Bin TL nere çıktı?
28 Ocak çekilişi gerçekleşti

28 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen Devlet Piyangosu’nun çekilişi bu akşam yapıldı. 28 Ocak 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde büyük ikramiye olan 200.000 TL, “53589” numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa bölgesinde satılan “53589” numaralı bilete isabet etti. Kıbrıs Genç TV’den canlı yayında çekilen Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesinin bileti, Lefkoşa bayisi Hüseyin Hoca tarafından satıldı.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız. 

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