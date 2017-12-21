28 Şubat davasında 60 sanığa müebbet talebi

28 Şubat davasında savcı, eski Genelkurmay başkanı Karadayı ve emekli Orgeneral Çevik Bir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanığın yargılandığı 28 Şubat davasında savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Mütalaada "İsmail Hakkı Karadayı ve Çevik Bir hükümeti devirmek istedi" ifadesi yer aldı. Savcı aralarında Karadayı, Bir ve komuta kademesinin yer aldığı 60 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Diğer sanıkların beraati talep edildi. 2013'te başlayan davada ölen 4 sanık için ise davanın düşürülmesi istendi.

103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak" ile tutuksuz yargılandığı davada bir sonraki duruşma 8-9-10 Ocak 2018 tarihine ertelendi.

Dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir

28 Şubat davası

Davada Necmettin Erbakan'ın başbakanlık koltuğunda oturduğu 1997'de, 28 Şubat'ta düzenlenen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlarla irticaya karşı başlatılan ordu merkezli mücadelede yer almakla suçlanan isimler yargılanıyor.

28 Şubat döneminde yaşananlar Erbakan-Çiller hükümetini istifaya zorlamıştı. Hükümetin zorla görevden alınmadığı bu süreç, Türk siyasi tarihine "post-modern darbe" olarak geçmişti.

Davada dönemin Başbakan yardımcısı Tansu Çiller, dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener ve başörtüsü nedeniyle TBMM'de yemin etmesine izin verilmeyen Merve Kavakçı gibi isimler mağdur sıfatıyla yer alıyor.

28 Şubat dönemine ilişkin dava AKP döneminde başlatılan meclis soruşturmasının ardından 2013'te başlamıştı.