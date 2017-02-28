28 Şubat Salı Burç Günlük Yorumları

28 Şubat Salı günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

28 Şubat 2017 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Olayların değiştirici etkisi ile fikirleriniz de değişiyor. Bugün işlerinizi yapmak size zor gelmeyecek ve ağır işleri kolay yapacaksınız. En azından kolay yapacağınızı düşüneceksiniz. İlginç gelişmeler meydana geliyor ve eski düşüncelerinizin değiştiğini hissediyorsunuz. Bugün daha pratik ve ısrarcı bir tavır içinde olabilirsiniz. Bu arada kendinizi ve çevrenizdeki kişileri zorlamaktan kaçının. Sorunları büyütmeyin ve sağlığınıza özen gösterin. Gelişmeler sizin beklediğinizden daha yavaş olabilir veya bazı karışıklıklar çıkmış olabilir fakat mantıklı davranabilirsiniz ve eski arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz.

28 Şubat 2017 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Olaylar sizin düşündüğünüzden daha farklı gelişebilir ve projeleriniz veya organizasyonlarınız ile ilgili bazı karışıklıklar çıkmış olabilir. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde bulunmaktan kaçının ve aklınızdan geçenleri söylemeden önce bir kez daha gözden geçirin. Daha önce belirlemiş olduğunuz işler ile ilgili düşünmediğiniz durumlar ortaya çıkmış olabilir ve bugün duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bu arada saygı duyduğunuz ve çevrenizin değerli bulduğu kişiler sizi destekliyor. Böylece fikirlerinizi değiştirebilirsiniz ve olaylara daha farklı açıdan bakabilirsiniz. Ancak bugün genel olarak duygularınızı denetlemeniz gerekiyor.

28 Şubat 2017 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygusal ve heyecanlı olacağınız bir gün... Dikkatinizi işlerinize odaklayacaksınız. Ancak projeleriniz ile ilgili gelişmeler yavaş olabilir ve düşünceleriniz derinleşebilir. Eski defterler ve kaybolan evraklar şimdi ortaya çıkacak. Bu arada esas aradığınız her ne ise, çok başka evraklar ve bilgiler ile karşılaşabilirsiniz ve hem duygusal, hem de zihinsel açıdan derinleşebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken işlere odaklanmanız gerekiyor. Böylece dikkatinizi ekip çalışmaları ve organizasyonlara odaklayabilirsiniz. Bugün alacağınız haberler sizi harekete geçirecek.

28 Şubat 2017 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karmaşık duygulardan uzaklaşacak ve dikkatinizi isteklerinize odaklayacaksınız. Olumlu ve yapıcı bir tavır içinde bulunabilirsiniz. Böylece sorunlarla başa çıkmanız daha kolay olacak. Ancak sorunları büyütmekten kaçınmanız gerekiyor. Aslında gelişen olaylar sizi rahatsız etse bile bugün olaylara daha başka açılardan bakabilirsiniz ve saygın çevrelerin desteğini alabilirsiniz. İçinizden yükselen kuvvetli duyguları denetlemeyi başaracaksınız ve şimdiye kadar yaşadıklarınızı gözden geçireceksiniz. Sabırlı ve dirayetli tavrınız ile önemli kişileri etkileyebilirsiniz.

28 Şubat 2017 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Parasal ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönem... Harcamalarınıza özen gösterin ve yapabileceğinizden daha büyük sorumluluklar almayın. Ekip çalışmalarında ortaya çıkabilecek bazı anlaşmazlıkların üzerine gitmeseniz iyi olacak. Bugün eski arkadaşlarınız ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca eski konular gündeme gelebilir. Karar vermek için acele etmeyin. Gün içinde karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı uyandıracak ve duygularınız yoğun olacak. Duygusal ve alıngan bir tavır içinde olabilirsiniz ancak gerçekler karşısında enerjiniz yükselecek ve kendinizi göstermek için kuvvetli duygular hissedeceksiniz.

28 Şubat 2017 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

İlişkileriniz yeni boyutlar kazanıyor. İsteklerinizi rahat bir biçimde ortaya koyabilir ve yeni atılımlarda bulunmak için harekete geçebilirsiniz. Bugün kendinizi güçlü ve başarılı hissedeceksiniz. Geleceğe yönelik büyük istekleriniz olabilir. Ayrıca ciddiye aldığınız konular ile ilgili sabırlı ve kararlı davranacaksınız. Bugün sevdiğiniz ile birlikte dost davetlerine gidebilir, eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca önemsediğiniz kişiler ile görüşebilir ve yapmak istediğiniz konular hakkında onların görüş ve yardımını isteyebilirsiniz. Ayrıca başka projeleriniz olabilir ve şimdilik fikirlerinizi kendinize saklayacaksınız.

28 Şubat 2017 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karşılaştığınız olaylar sizi heyecanlandıracak ve hareketli bir gün geçireceksiniz. Eski isteklerinizi hatırlayacaksınız ve duygularınız derinleşecek. Geçmişte yaşadıklarınızı gözden geçirebilir ve artık değiştiğinizi düşünebilirsiniz. Çünkü eskiden ciddiye aldığınız konuları artık önemsemediğinizin farkına varabilirsiniz ve çok başka şeylerin önem kazandığını anlayabilirsiniz. Beklentileriniz değişiyor ancak isteklerinizi gerçekleştirmek için hırslı bir tavır içinde bulunmasanız iyi olacak. Bu arada sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi fazla zorlamayın...

28 Şubat 2017 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Heyecanlı ve duygusal olacağınız bir gün... Karşılaştığınız bazı olaylar, huzursuzluk ve gerilim hissetmenize neden olabilir ve duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bugün duygularınızı denetlemek için gayret gösterin ve dedikodular ile fazla ilgilenmeyin. Çok istediğiniz ve sizi heyecanlandıran konular ile ilgili gelişmeler beklediğiniz gibi olmayabilir tartışma ortamlarından uzak durun. Bazı gelişmeler sizin beklediğinizden daha farklı olabilir planlarınızın dışına çıkmanız gerekebilir. Fakat iyimser ve yapıcı davranmayı başarabilirsiniz. Böylece kötü gibi görünen durum şansa dönüşecek... Ve siz de kendinizi yenileyeceksiniz.

28 Şubat 2017 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçireceksiniz. Karşılaştığınız olaylar karşısında duygusal tepkiler göstermeniz mümkün. Fakat mantıklı davrandığınız bir dönemdesiniz ve yanlış anlamalara izin vermeyeceksiniz. Beklediğiniz gelişmeler istediğiniz kadar hızlı olmadığı için sabırsızlık hissedebilirsiniz. Fakat kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Yaşam enerjinizin yükseldiği bir dönemdesiniz ve projelerinizi gerçekleştirmek için çalışabilirsiniz. Üstelik eski arkadaşlarınız ve güçlü kişiler sizi destekleyecek. Bu arada fikirleriniz değişebilir ve olaylara daha yapıcı bir açıdan yaklaşabilirsiniz.

28 Şubat 2017 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız ve istekleriniz ile ilgileneceksiniz. Parasal konulara yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. Eskiden girişimde bulunduğunuz konular ile ilgili yeni gelişmeler olduğunu öğrenebilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınız ile ilgili haberler alabilirsiniz. Bu arada ısrarcı ve sert bir tavır içinde bulunmaktan kaçının. Aslında korkularınız ile başa çıkabilirsiniz ve sabırlı davranabilirsiniz. Ancak ihtiyaçlarınızın arttığı bir dönemdesiniz ve isteklerinizin gerilimini çevrenize yansıtmasanız iyi olacak. İyimser olanlar kazanacak...

28 Şubat 2017 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Hareketli bir gün geçirecek ve atılımda bulunmak için harekete geçeceksiniz. Yeni girişimlerde bulunabilirsiniz ve dostlarınızın desteğini alabilirsiniz. Özellikle önemsediğiniz kişilerin size yardımcı olduğunu anlayacaksınız ve kendinizi güçlü hissedeceksiniz. Bugün geleceğe yönelik projeler yapabilir ve isteklerinizi sevdiğinize anlatabilirsiniz. Ayrıca önemli kişilere ve büyüklerinize isteklerinizi anlatabilirsiniz. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile etkileyici olacaksınız. Bugün kendinize olan güveniniz yüksek olacak ve kendinizi başarılı hissedeceksiniz.

28 Şubat 2017 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Daha önce başladığınız konular ile ilgili bazı karışıklıklar olabilir. Ancak sorunları çözmek için gayret göstereceksiniz. Dirayetli ve sabırlı davranmayı başaracaksınız ve olaylara daha farklı açılardan bakacaksınız. Önem verdiğiniz ve saygı duyduğunuz kişililerin davranışlarından etkilenebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için tarzınızı değiştirebilirsiniz. Aslında davranışlarınızı değiştirmeniz sizin için kolay olacak ve böylece yakın çevrenizde bulunan kişilerin desteğini alacaksınız. Bugün dostlarınız ile aranızdaki ilişkiler daha sıcak olacak ve onların ilgisi moralinizi yükseltecek.