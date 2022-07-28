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28 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 28 Temmuz 2022 güncel çeyrek altın, gram altın, ons altın fiyatları ne kadar?
28 Temmuz 2022 güncel altın kuru fiyatları

Fed kararı sonrası altın fiyatları yükseldi. 

Ons altın fiyatı uluslararası piyasada 1738 dolar seviyesinde seyrediyor.

GRAM ALTIN 1000 LİRAYI AŞTI

İç piyasada gram altın 1000 lirayı aşarken, çeyrek altın 1636 lira, cumhuriyet altını 6 bin 734 liradan satılıyor.

Fed dünkü para politikası toplantısında 75 baz puan artışla yüzde 2,25-2,50 seviyesine çıkardı. Fed yakın zamanda çıkan ekonomik verilerin ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret ettiği yönünde uyarıda bulundu.
 

Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısında enflasyonu kontrol altına alma hedefinde kararlı olduğunun sinyalini verdi. Bir sonraki faiz artırımının boyutuna dair beklentilerini açıklayan Powell, "bir noktada" faiz artırımlarını yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

GÖZLER ABD BÜYÜME VERİSİNDE

Piyasalar bugün ABD büyüme verilerini takip edecek. Karar saat 15.30'da açıklanacak. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?


Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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