28 yaşında hayatını kaybetti!

Gazimağusa Maraş bölgesinin sevilen isimlerinden 28 yaşındaki Haydar Mumcu, hayatını kaybetti.
Gazimağusa Maraş bölgesinin sevilen isimlerinden henüz 28 yaşında olan Haydar Mumcu hayatını kaybetti.
Mumcu, bir süre önce yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Haydar Mumcu'un ailesi başka hastalara hayat vermesi için beyin ölümü gerçekleşen çocuklarının organlarını bağışladı.
Mumcu, bugün hayatını kaybetti.
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