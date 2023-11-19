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28 yaşında sürücü yaralı!

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Girne-Tatlısu ana yolunda meydana gelen kazada; kazıcı yükleyici (şiro) aracın kepçe kısmına çarpan 28 yaşındaki sürücü yaralandı.
28 yaşında sürücü yaralı!

Girne-Tatlısu ana yolunda saat 17.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki sürücü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Recep Tayyip Güneş (E-28), yönetimindeki RE 716 plakalı salon araç ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği sırada, Esentepe Halk Plajı Kavşağına geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden Metehan Akbulut (E-31) yönetimindeki NN 701 plakalı kazıcı yükleyici (şiro) aracın kepçe kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RE 716 plakalı araç sürücüsü Recep Tayyip Güneş, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve tedavisi halen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor...

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