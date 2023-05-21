28 Yaşında Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu açıklandı

Gönyeli’de önceki gün merdiven üzerinde çalıştığı sırada düşerek ağır yaralanan ve hayatını kaybeden 28 yaşındaki Taner Altınkaya’nın otopsi sonucu belli oldu.
Polis Basın Bülteni’nden verilen bilgide kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Taner Altınkaya’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “yüksekten düşme”, “kafa kemiği kırığı” ve “beyin kanaması” olduğu tespit edildi.
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